Puente que colapsó en vía Sogamoso-Aguazul se encontraba fueras de servicio

El Viaducto ‘La Orquídea Uno’, ubicado en el kilómetro 86 + 500 de la vía Sogamoso – Aguazul, y que estaba en desuso por observaciones técnicas, colapsó el pasado martes. No obstante, este hecho no afecta la movilidad de los usuarios que transitan este corredor vial ya que desde 2017 no estaba en servicio.

El puente, que fue construido en 2010 y se dio al servicio en 2011, quedó fuera de operación mediante resolución de Invías No. 06429 de 2017 debido a diversas observaciones técnicas que fueron realizadas y que derivaron en su cierre permanente.

Tras lo sucedido, el Instituto Nacional de Vías solicitó al actual contratista e interventoría de la vía hacer presencia inmediata para revisar las condiciones del lugar y garantizar que no se presenten afectaciones a los usuarios de la zona.

Es de resaltar que actualmente cursa una demanda contra el consorcio diseñador y constructor del puente ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de Casanare.

Para el Invías, la seguridad de los usuarios que transitan las vías del país es una prioridad, es por esto que el Instituto invierte $50.000 millones en la Transversal del Cusiana, con obras de mejoramiento y mantenimiento vial que permiten fortalecer las condiciones de operación y seguridad vial.