Valle: hombre aceptó cargos por feminicidio en Palmira

Loterias

Loterías del 30 de octubre en Colombia:

Baloto 03 10 16 25 41 08

Revancha 07 18 21 23 28 13

Meta 6977 – Serie 027

Manizales 7200 – Serie 010

Valle 5623 – Serie 104

DORADO

Mañana 5004 – Tarde 5428

CULONA:

Día 4797 – Noche 7471

ASTRO SOL

9966 – Signo Virgo

ASTRO LUNA

1072 – Signo Libra

PIJAO:

4515

PAISITA:

Día 6281 – Noche 2639

CHONTICO:

Día 9415 – Noche 4603

CAFETERITO:

Tarde 8733 – Noche 1995

SINUANO:

Día 3193 – Noche 4159

CASH THREE:

Día 491 – Noche 526

PLAY FOUR:

Día 1588 – Noche 1032

SAMAN:

9823

CARIBEÑA:

Día 5180 – Noche 5002

WIN FOUR:

3214

EVENING:

4167

MOTILÓN:

Tarde 2765 – Noche 9964

LA FANTÁSTICA:

Día 7271 – Noche 2556

ANTIOQUEÑITA

Día 9155 – Tarde 8447