El Pueblo Mhuysqa en riesgo de exterminio físico y cultural: ONIC

La Comunidad Indígena Mhuysqa de Bosa, entidad pública de carácter especial, representados en sus Autoridades tradicionales, Consejo de mayores y Consejo de territorio, RECHAZAN las actuaciones del Ministerio del Interior, Dirección de Consulta Previa, desde la cual se ha venido desconociendo la presencia y el asentamiento ancestral del Pueblo Mhuysqa en Bosa y su derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada frente a proyectos y medidas administrativas que buscan terminar de urbanizar nuestro territorio.

Si bien el Ministerio del Interior reconoció la presencia de la Comunidad ante el proyecto Plan Parcial de Desarrollo Urbano La Marlene a través de la Certificación 344 del 2018 y el proceso consultivo se ha venido desarrollando, este ha tenido diferentes dificultades que ponen en riesgo la pervivencia de la Comunidad y de su territorio ancestral.

DENUNCIAMOS que el Ministerio no ha ejercido una coordinación equitativa dentro del proceso consultivo, ha presionado con el tiempo y la ejecución de las etapas sin contar aún con las garantías metodológicas que requiere la Comunidad para desarrollar las actividades propias para ello.

Creemos que el Ministerio del Interior se ha enfocado en defender los intereses del ejecutor del proyecto por encima de los derechos fundamentales de la Comunidad, es decir ante el interés del desarrollo urbanístico se está ejerciendo una presión malsana al proceso consultivo que viola de manera flagrante el derecho fundamental a la consulta previa de la Comunidad Indígena Mhuysqa de Bosa.

El Ministerio no puede sustituir nuestro derecho fundamental a la consulta, ante el argumento de que no fue posible la materialización de un acuerdo entre las partes, ni mucho menos argüir que se ha convocado y coordinado el proceso consultivo de manera eficiente, toda vez que los desacuerdos entre el Cabildo y la Empresa Cusezar están en el tiempo establecido para desarrollar la ruta metodológica, más no en temas de fondo.

Como Comunidad a pesar de que nos impusieron la ciudad y nos han sepultado los procesos de urbanización, hemos sido enfáticos en la disposición frente a los procesos consultivos y no entendemos, ni comprendemos las motivaciones por los cuales la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior sigue empeñada en demostrar renuencia por parte de la Comunidad a un derecho fundamental que es nuestra única posibilidad de concertar los desarrollos urbanos impuestos en este sitio sagrado y frente a los cuales no tenemos derecho al veto.

Ante estas y otras actuaciones contrarias a la Ley, a la Jurisprudencia y a la Constitución, EXIGIMOS al Ministerio del Interior se siga adelantando el proceso de consulta previa en garantía de derechos conforme los parámetros establecidos en el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia emanada de las sentencias de la Corte Constitucional sobre la materia.

Al Gobierno Nacional, Distrital, Ministerio Público y Comunidad en general EXHORTAMOS a que actúen de manera inmediata ante los graves riesgos a la integridad y pervivencia de los Pueblos Indígenas, no sólo frente al exterminio físico y cultural al que se somete el Pueblo Mhuysqa, sino también al daño sistemático que vienen sufriendo otros territorios y pueblos hermanos como el del Cauca.