Emprendimiento y Empleo un sueño hecho realidad para los guayabetalunos

Loterias

Loterías del 31 de octubre en Colombia:

Bogotá 2240 – Serie 058

Quindío 5089 – Serie 042

DORADO

Mañana 4900 – Tarde 8214

CULONA:

Día 2944 – Noche 8573

ASTRO SOL

5512 – Signo Piscis

ASTRO LUNA

3634 – Signo Sagitario

PIJAO:

9244

PAISITA:

Día 4384 – Noche 1268

CHONTICO:

Día 3578 – Noche 2060

CAFETERITO:

Tarde 8193 – Noche 4455

SINUANO:

Día 1552 – Noche 7706

CASH THREE:

Día 750 – Noche 433

PLAY FOUR:

Día 8100 – Noche 8751

SAMAN:

3091

CARIBEÑA:

Día 7568 – Noche 3674

WIN FOUR:

0500

EVENING:

3398

MOTILÓN:

Tarde 7941 – Noche 2449

LA FANTÁSTICA:

Día 7277 – Noche 1092

ANTIOQUEÑITA

Día 0760 – Tarde 9016