Huila: capturada exsecretaria de concejal en 2014 por urbanización ilegal y estafa agravada

Por los delitos de urbanización ilegal y estafa agravada, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Unidad de Administración Pública de la Fiscalía Seccional Huila capturaron en Palmira (Valle del Cauca), este 31 de octubre, a Eliana Margarita Cepeda Ramírez.

La procesada, quien fue secretaria de un concejal de La Plata (Huila) entre diciembre de 2014 y junio de 2016, habría participado en la promoción de un proyecto de vivienda, del cual se vendieron 39 lotes que se derivarían de uno de mayor extensión, sin contar con los permisos de la autoridad competente para la subdivisión del mismo ni para enajenar, urbanizar y/o construir en los lotes resultantes.

Se trata del proyecto urbanización Villa Karolina, por el que obtendría en complicidad con otra persona, la suma de $242.720.000, dineros que fueron aportados por 36 de las 39 víctimas que al parecer resultaron estafadas.

Un estudio por parte de peritos idóneos determinó que el lote de mayor extensión solo podría subdividirse en 18 predios y no en 39, en la eventualidad de ser aprobadas las licencias de urbanismo, pero ello no era posible por no estar ubicado en suelo urbano —según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT)—.

A lo largo de la investigación, se descubrió que con el fin de encubrir el ilícito, habrían instrumentalizado a los dueños de los supuestos 39 lotes para que se agruparan en una asociación de vivienda sin ánimo de lucro, con su respectiva junta directiva e iniciaran los trámites notariales pertinentes y presentaran en las diferentes empresas públicas, los proyectos de acueducto y alcantarillado, así como de energía eléctrica, entre otros, para solicitar las licencias de urbanismo ante la Administración Municipal de La Plata, con el fin de sacar adelante el proyecto.

Fue así como sobre el lote grande no se obtuvieron los permisos para adelantar el proyecto de vivienda que les fue promocionado y vendido a las víctimas; toda vez que viola la normatividad legal vigente para la construcción de este tipo de viviendas.

Las víctimas

Se trata de población de escasos recursos, la mayoría del campo, que vieron en el proyecto de vivienda promocionado y vendido presuntamente por la indiciada, una opción económicamente viable, que les permitiría contar con casa propia en el municipio. De allí, muchos de ellos tomaron la opción de endeudarse con entidades financieras y con terceros, para comprar los lotes.

A la fecha, no se ha efectuado la devolución del dinero a los compradores víctimas. A esta hora la mujer es presentada en audiencia de control de garantías, ante un juez competente de La Plata.