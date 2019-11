Álvaro Uribe explica punto a punto los fundamentos del uribismo

El expresidente y actual senador, Álvaro Uribe Vélez, emitió en la mañana de este lunes un comunicado donde explica punto por punto el fundamento político del Centro Democrático y la ideología del uribismo en los últimos 17 años en Colombia.

En el escrito expuso sus extensas batallas ideológicas y políticas en todos los escenarios del poder en los que ha debatido, con periodistas y contradictores, su ampliamente cuestionado discurso de derecha.

Uribe Vélez defendió la llamada política de “corazón firme” durante sus 8 años de gobierno (2002 – 2010) y reconoce que ha sido de caracter frentero ante los ataques, abucheos y discusiones.

“Me bajé del status presidencial para discutir cara a cara con algunos de ellos [los periodistas]. Nunca he pedido un editorial, ni que lo cambien […]. Nunca he pedido que pongan o saquen a periodista alguno”, señaló el senador al comienzo del manifiesto en el que hace alusión a las discusiones que, según él, han afectado su reputación.

“No he retrocedido ante el abucheo o el ataque. He ofrecido el debate que escasamente aceptan”, mencionó Uribe Vélez previo a su defensa al Estado de Opinión que para el expresidente no es otra cosa que “formar, orientar e incluso contradecir opinión pública”.

Partidario de una sola Corte, Uribe se declaró obediente de la justicia, aunque toma distancia respecto del sistema (posiblemente la JEP) que “pretende condenar a un agresor y absolver al otro, por sesgos ideológicos”.

No obstante, el manifiesto de “extrema derecha” divulgado por el líder natural del partido Centro Democrático solo menciona a Iván Duque cuando dice que mantiene la esperanza en su visión “que proclama el equilibrio entre Legalidad, Emprendimiento y Equidad”.

La intención del expresidente Uribe Vélez sería hacerle frente a la derrota del uribismo en las pasadas elecciones y por eso defiende su “extrema derecha” con argumentos en los que, según él, delibera, discute, debate y jamás discrimina.

Mi “Extrema Derecha” 87 apuntaciones 1. Creo en democracias que avanzan con seguridad, inversión pr… https://t.co/lucrXvK0tx — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 4, 2019