Hija de Aida Merlano asegura que su madre sigue con vida

Victoria Aida Merlano, hija de la excongresista prófuga Aida Merlano reveló que un correo humano le habría asegurado que su madre estaría con vida, luego de los fuertes rumores sobre la posibilidad que la excongresista no sea hayado con vida.

En declaraciones recogidas por El Heraldo, la joven aseguró que “Hace días un hombre se me acercó acá en Barranquilla y me dijo que mi mamá estaba con vida y lo sé porque me dijo algo que solo nosotras sabemos”.

Según las primeras versiones, la persona que sirvió para llevar el mensaje conocía detalles sobre una situación que solo madre e hija conocían, lo que sería una prueba que el emisario habría tenido contacto reciente con la exsenadora prófuga.

“Yo sí creo que está viva, aunque tengo más de un mes sin hablar con ella”, señaló la joven en la entrevista con El Heraldo, y agregó que “La forma en la que yo creo que me comunico con mi mamá es que sé que ella, donde está, abre Instagram y ve mis historias, me ve bien y me ve tranquila. No quiero pensar en que me dirán que está muerta y sé que no va a pasar”.