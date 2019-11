Maldy viene «Más fuerte que nunca» con el lanzamiento de su disco «Sicalipsis»

Edwin Vázquez Vega, conocido artísticamente como «Maldy», integrante del dúo Plan B, comenzó imparablemente este 2019 con su nueva faceta como artista independiente, después de 18 años de carrera como dúo.

Este 2019 ha sido un año de gran evolución para «Maldy» no solo como compositor, intérprete y productor musical, sino también como empresario, ya que decidió abrir su propio sello discográfico para lanzar su música y lanzar nuevos productos. Bajo su sello disquero MPB Records ya ha lanzado 4 canciones que han tienen cifras millonarias de vistas y descargas como lo son «Tiempo de Vernos» junto a J Alvarez, «Orden de Cateo» y «PG-13» junto a Jory, Yomo y Marvel Boy y «Millionary» junto a Nio García y Brray, distribuyendo todos estos temas y videos por la reconocida y exitosa compañía GLAD Empire. También participó en el tema de «Bebesuki» del artista Marvel Boy junto a Brray y Secret Panda.

Como parte de nueva faceta independiente, Maldy arrancó con pie derecho su gira de presentaciones en vivo titulada «Maldy Live Tour» el pasado mes de junio completando hasta el dia de hoy más de 30 presentaciones en lugares como Guatemala, México, España, Puerto Rico y múltiples ciudades en las costa Este, Oeste y centro de los Estados Unidos.

MPB Records junto a GLAD Empire (distribuidora musical), se une para dar a conocer que el 1ro de noviembre 2019 es el lanzamiento de la nueva producción discográfica de la artista titulada «SICALIPSIS». La misma contiene 12 temas donde Maldy demuestra su dominio y versatilidad al momento de componer e interpretar.

«Contento y agradecido con las enseñanzas que me ha dado la vida, las mismas me han permitido continuar sólidamente con mi carrera artística independiente siguiendo la línea musical que tanto ha ustedes les gusta. «Sicalipsis» significa para mis nuevos ritmos, nuevas interpretaciones, colaboraciones especiales con artista de la nueva generación y también con líderes del movimiento, todo esto solo para ustedes un trabajo hecho con mi corazón y mi alma, no los defraudare, se lo garantizo». Afirma Maldy.

Maldy les brinda a su fieles seguidores y nuevas generaciones en este disco una histórica unión de grandes productores y artistas del género como los son: DJ Blass & Mista Greenz, Lelo & Jazzy, Poker, Nio García, Brray, Yomo, Jory Boy, Marvel Boy, Kevin Roldan, Mkenssy,J Luna y J Alvarez.

«Se canso» tema de lanzamiento de «Sicalipsis» producido por Poker y su video fue filmado en la ciudad de Miami por el famoso productor José «Javy» Ferrer de Geniuz Mindz. En este tema el artista mantiene la esencia del estilo que ha mantenido siempre conocido como «perreo» por toda su carrera y donde el mundo entero le aclama y le respeta.