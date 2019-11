Todo lo que no sabía sobre dinosaurios en la exposición ‘Un imperio sin tiempo’

Si su hijo se emociona cada vez que ve un dinosaurio en películas, juguetes o dibujos y siente curiosidad por aprender más sobre estos animales extintos, esta es la oportunidad para ahondar su interés y pasar un momento en familia que incentive la diversión, el conocimiento y su acercamiento a temas científicos.

Estudios han determinado que estimular este tipo de gustos en los pequeños entre 2 y 6 años de edad produce beneficios en su desarrollo cognitivo, pues los invita a investigar y aprender más sobre cuestiones que podrían parecer demasiado complejas para su edad. En el caso de los dinosaurios, se ha demostrado que un niño de esas edades puede conocer en promedio los nombres de 20 especies distintas, al igual que detalles como: qué comían, en qué época vivieron o por qué se extinguieron. Todo esto, sin haberlo aprendido en clase, sino gracias al conocimiento adquirido durante la actividad lúdica.

Por estas razones, se instaló en el Campus 195 de Colsubsidio la exposición ‘Dinosaurios: un imperio sin tiempo’, que espera ser un espacio de aprendizaje y diversión que propicie el acercamiento de los niños a la ciencia, desde herramientas que incluyen talleres prácticos, dibujos, moldeo de figuras, 3 reproducciones de fósiles y 20 réplicas de dinosaurios a gran escala, entre las cuales se encuentran un Triceratops, un Tiranosaurio Rex y un Brachiosaurio, entre otros.

‘Dinosaurios: un imperio sin tiempo’ ofrece un recorrido de tres horas, apto para toda la familia y dividido en tres etapas que abordan: la fosilización, la historia de la vida en la Tierra, y el comportamiento y las razones de la desaparición de los dinosaurios. Todos estos interrogantes aparecen, según un estudio de la Universidad de Virginia, Estados Unidos, durante los primeros años de vida de los niños y es fundamental apoyar esto desde su crianza.

“Esta es una apuesta para acercar la cultura científica y tecnológica en pro del cierre de brechas sociales y el intercambio de saberes, generando conversaciones para conocer las realidades, mitos y características de los dinosaurios alrededor de la ciencia, la tecnología, la física, la química, las matemáticas, entre otros”, afirma Adriana Gutiérrez, Gerente del área de Educación y Cultura de la Caja de Compensación Familiar Colsubsidio.

Talleres prácticos que incluyen a los padres

Una vez inmersos en la tierra de los dinosaurios, y armados con zapatos cómodos o botas, bloqueador solar y agua, los visitantes podrán jugar el rol del paleontólogo por un día. El recorrido incluye actividades mediadas por expertos en la anatomía de estos animales y un taller práctico en el que se desenterrará un fósil para entender cómo se llevan a cabo los procesos de fosilización de manera natural.

Al final del día, cada niño se llevará a su casa un sinnúmero de recuerdos del recorrido, entre fósiles y colas de dinosaurio, todos hechos a mano en compañía de sus padres.

La capital ve de cerca a los dinosaurios

El Parque Explora, en Medellín, fue quien incursionó en el mundo de los dinosaurios, con la exposición La era de los dinosaurios, que se instaló en 2011. Gracias a su gran acogida, esta tuvo que transformarse en una experiencia que incluyera mayor acercamiento a los animales y más participación de los asistentes, por lo que evolucionó a ‘Dinosaurios: un imperio sin tiempo’.

Durante los primeros seis meses de su instalación, entre octubre de 2014 y abril de 2015, más de 100.000 personas visitaron esta exhibición en la capital antioqueña.

Ahora, los bogotanos tienen la oportunidad de caminar entre dinosaurios en un entorno diseñado especialmente para ellos, en el Campus 195 de Colsubsidio, ubicado en la calle 195 #48-55, a 700 metros de la estación Terminal de Transmilenio.

La exposición llega por iniciativa de la sección de cultura científica y tecnológica de la Caja de Compensación Familiar Colsubsidio, que busca alimentar de manera lúdica y divertida el interés de los pequeños por conocer todo sobre estos gigantes que habitaron nuestro planeta.

Información del evento:

Abierto hasta el 1 de diciembre de 2019

Lugar: Campus 195 de Colsubsidio, Calle 195 # 48-55. A 700 metros de la estación Terminal de Transmilenio.

Abierto de martes a domingo.

Franjas guiadas: 8:00 a.m., 11:00 a.m. y 2:00 p.m.

Horario venta de boletería: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.