Cartagena: Dotación al Centro de Excelencia para atención de la primera infancia

Como extensión de su relación a nivel internacional, United Way- Dividendo por Colombia y la Fundación UPS, continúan trabajando por la niñez en Colombia a través de la dotación tecnológica para el Centro de Excelencia, que se encuentra en construcción, para la atención integral de la primera infancia (hasta los 6 años), en el área de Pasacaballos al sur de Cartagena, Bolívar.

El monto para la dotación tecnológica de este Centro, aportado por la Fundación UPS, alcanzó los $25.000 dólares.

United Way-Dividendo por Colombia es una plataforma de inversión que canaliza los recursos del sector privado para impulsar la transformación del entorno de la niñez en Colombia a través de acciones que desarrollan una cultura de Investigación y Desarrollo para encontrar soluciones innovadoras, medibles, sostenibles y escalables. Así cumple con la misión de luchar por la mejor educación de las comunidades a las que llega.

El Centro de Excelencia para la Primera Infancia de Cartagena, es uno de los proyectos más ambiciosos del sector de la primera infancia en América Latina, y está inspirado en el Centro de Excelencia de United Way en Miami. Se concibe como una escuela del futuro en donde se atenderá integralmente a 420 niños y niñas menores de 6 años y se desarrollarán procesos de formación a maestras, padres, madres de familia y cuidadores.

La Fundación UPS en línea con su programa de voluntariado el cual se basa en cuatro áreas de enfoque que son la seguridad de las comunidades, la sostenibilidad ambiental, la diversidad e inclusión y la efectividad del voluntariado local, realizó la donación de $25.000 dólares los cuales financiarán la dotación tecnológica del Centro de Excelencia. “Con este proyecto que impacta a la primera infancia, United Way toca todas las áreas de enfoque de nuestra fundación, por lo que se convierten en un socio ideal en la región afianzando la larga relación entre la Fundación UPS y United Way a nivel mundial” indicó Graciela Gasch, gerente de Recursos Humanos para UPS en la región andina. Además, La Fundación UPS aportó $7.000 dólares más para para el primer encuentro de la Red de Calidad e Innovación en Primera Infancia del país, liderada por United Way que se llevó a cabo en agosto de este año.

Con esta donación el Centro de Excelencia de Pasacaballos, proyecto que inició su construcción en 2017, busca impactar positivamente el desarrollo de los niños de esta localidad en la que según los datos encontrados por United Way, nace un bebé cada 32 horas y el 49 % de las madres en 2017 tenían entre 15 y 24 años cuando la media nacional alcanzaba el 24 % según el DANE.

“El 70 % de los niños en Colombia no reciben atención integral durante la primera infancia, por lo que hemos movilizado nuestras inversiones hacia ese sector. Todo lo que podamos invertir en el desarrollo de la primera infancia tendrá mayor retorno para la persona y la sociedad en el futuro porque es en la primera infancia se desarrollan los pilares del cerebro y el cuerpo” afirmó Claudia Aparicio, directora ejecutiva de United Way Colombia.

Completando su dotación tecnológica, el Centro de Excelencia cumplirá la meta de formar anualmente a 3,000 maestros y adultos a cargo de niños menores de 6 años, mediante procesos pedagógicos con un enfoque demostrativo. De igual manera, los elementos tecnológicos serán fundamentales para recolectar datos sobre el aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas, lo que permitirá compartir aprendizajes con la Red de Calidad e Innovación en primera infancia, para generar incidencia en las políticas públicas de este sector.

La obra del Centro Excelencia de Pasacaballos avanza en un 90 % y se espera que sea inaugurado antes de comenzar el año 2020.