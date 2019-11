CORRUPTOS ANTICORRUPCIÓN (I PARTE)

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA

El ser humano es incomprensible y contradictorio. En la sabiduría popular encontramos varias sentencias para premios nobel: “El cura predica, pero no aplica”, “Del dicho al hecho hay mucho trecho” “Una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando”, “Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”, “Póngase en los zapatos del otro”, “Mande a los ratones a cuidar el queso”, “El marido infiel no debe tolerar ni siquiera la tentativa de infidelidad de su mujer.”

El político, Juan Fernando Cristo, exsenador y exministro, en su columna de El Tiempo, 31 de octubre 2019, dice:

“Las elecciones regionales del domingo pasado fueron como del primer mundo en Bogotá, Medellín y la mayoría de los principales centros urbanos, y del tercer mundo en el resto del país. Y dentro de cuatro años será peor si no se asume con urgencia la necesidad de avanzar en una profunda reforma política que debemos a la ciudadanía desde hace tiempo.”

Anoto que en Bogotá no ganó la anticorrupción de la Alcaldesa electa Claudia López, sino que ganaron la malintencionada idea de que Peñalosa es mal alcalde y la animadversión que en algunos se siente por el expresidente Álvaro Uribe. Las brasas de un partido liberal comatoso, al lado de los candidatos Fernando Galán y Miguel Uribe eligieron a Claudia López a semejanza de como en el 2011, las mismas brasas en cabeza del mismo Fernando Galán y Gina Parody, eligieron a Petro, quien hace parte de la galería de los peores alcaldes de Bogotá.

Juan Fernando Cristo, hace parte de quienes llevaron a la tumba al partido liberal, a la ideología liberal. Muchos somos los huérfanos del partido y no tenemos sitio para deliberar en torno a las propuestas urgentes que demandan los gravísimos problemas de la sociedad colombiana.

Juan Fernando Cristo sigue en su columna con las siguientes frases:

1) “El sistema es cada vez más incapaz de garantizar un ejercicio libre del voto más allá de las capitales.”

2) “Los partidos son estructuras territoriales, sin ideología alguna.” Anoto que esta afirmación es una gravísima contradicción: sin ideología no hay partidos. Lo que hoy existe son agrupaciones ilícitas para apoderarse de los contratos.

3) “Los candidatos se imponen a base de plata, mafias de la contratación, violencia y utilización descarada de los recursos públicos.” Anoto que hemos llegado a una corrupto-plutocracia adobada con una buena dosis de dineros mal habidos y de ideologías que, de imponerse, llevarán a nuestros hijos, nietos y bisnietos a sociedades anestesiadas por el vicio y la indiferencia social. El caos del apocalipsis.

Y como soluciones propone:

1) Prohibir la circulación de dinero en efectivo y que se cierren con candado las puertas de la financiación privada. Que los dineros que invierte hoy el Estado en las elecciones por concepto de reposición de gastos sean utilizados como financiación previa e igualitaria para partidos y candidatos.

2) Crear una autoridad electoral realmente independiente y autónoma, técnica y meritocrática, que cuente con los dientes necesarios para perseguir con eficacia, y en tiempo real, los delitos electorales y las prácticas corruptas, que se generalizan especialmente en estos comicios regionales. El exministro olvida que esta es función de la FISCALÍA Y DE LOS FISCALES que como están reglamentados sirve para poco, para muy poco, salvo ilícitos que tengan eco en los medios radiales y de prensa escrita.

3) Eliminar el voto preferente y la organización democrática interna de los partidos de manera obligatoria. Las listas cerradas y bloqueadas contribuirían enormemente a una operación limpieza de la democracia colombiana

Al final, Juan Fernando Cristo, concluye: Esta tríada de medidas podría generar un círculo virtuoso de mejores prácticas, mejor política y mejores gobernantes. Lo intentamos en el 2015, y fuimos derrotados en plenaria de Senado con los votos del Centro Democrático en contra.

Su antiuribismo está a flor de piel y todo propuesta de odio generará efectos odiosos y ahondará la crisis.

LAS REFORMAS DEBEN SER INTEGRALES.

En Colombia las reformas han sido a la medida de las circunstancias y los pareceres y el sistema jurídico se ha convertido en colchas de retazos. NUNCA SE HA COGIDO EL TORO POR LOS CACHOS y además los legisladores no han logrado prever los efectos a largo plazo de las reformas.

Hagamos nuestros aportes para encontrar el equilibrio democrático electoral que necesitamos con urgencia.

Veamos:

1) LA FAMILIA ES EL PRIMER ESTADO. En Colombia la familia es frágil, efímera. So pretexto de darle libertad la han sacrificado.

2) La educación de calidad es fundamental. Es el verdadero remedio para muchos de nuestros males. Para el caso hay ausencia total de EDUCACIÓN CÍVICA, de EDUCACIÓN PARA EL CIVISMO. La falta de las clases de cívica y de historia en las escuelas y colegios, ahora de mejor condición social con el nombre de Instituciones Educativas, ha dado lugar a una generación de analfabetas en cívica.

3) Los candidatos a ediles, concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, deben por lo menos saber leer y escribir y tener una educación básica sobre los deberes que les impone el llegar a esas dignidades. La irresponsabilidad que se vivió en Bogotá al elegir concejal a LUCHO DIAZ se repite en muchos municipios. Absurdo que se haya elegidos concejales a borrachos reconocidos, que además son casi vagos e irresponsables en su hogar y en sus sectores de vecindad.

4) Las reuniones para exponer programas que terminan en borracheras, comilonas opíparas de grasas, peleas a veces con retos a muerte y en rompimientos de familia son una vergüenza nacional.

5) La presentación de programas de gobierno que son titulares de prensa vacíos de contenido y ausentes de todo soporte para su ejecución son engañosas y corruptas. Y como no hay educación cívica muchos electores las aceptan si además los presentan con una donación en dinero o la promesa de un empleo.

Gracias por sus opiniones y seguiré con más propuestas en la próxima entrega.

