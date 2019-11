Gobierno suscribe convenio internacional para favorecer el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes

Loterias

Loterías del 5 de noviembre en Colombia:

Cundinamarca 7615 – Serie 213

Tolima 1881 – Serie 085

Cruz Roja 2108 – Serie 109

Huila 4962 – Serie 023

DORADO

Mañana 9441 – Tarde 3942

CULONA:

Día 4806 – Noche 9873

ASTRO SOL

2463 – Signo Piscis

ASTRO LUNA

7374 – Signo Sagitario

PIJAO:

9758

PAISITA:

Día 9851 – Noche 8601

CHONTICO:

Día 1378 – Noche 6130

CAFETERITO:

Tarde 4114 – Noche 1067

SINUANO:

Día 0489 – Noche 2698

CASH THREE:

Día 497 – Noche 945

PLAY FOUR:

Día 3480 – Noche 0467

SAMAN:

9448

CARIBEÑA:

Día 9840 – Noche 8217

WIN FOUR:

1011

EVENING:

3707

MOTILÓN:

Tarde 6866 – Noche 4826

LA FANTÁSTICA:

Día 2642 – Noche 6344

ANTIOQUEÑITA

Día 2519 – Tarde 5773