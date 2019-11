¿Siete niños?…un poco de seriedad, por favor…

por Mauricio Botero Caicedo

Según los medios, el 30 de agosto el ministro de Defensa Guillermo Botero y el Ejército bombardearon el campamento en el que aparecer se encontraba Gildardo, alias “Cucho”, uno de los comandantes que se armó presuntamente con Iván Márquez después de la firma del acuerdo de paz. Unos 17 integrantes de la disidencia de Chucho habían caído además, como lo presentó el presidente Iván Duque y su jefe de Defensa.

El informe de Medicina Legal sobre los cuerpos recibidos de ese operativo fue presentado por el senador Roy Barreras durante el debate de moción de censura contra Botero, para responsabilizarlo por la muerte de siete niños que fueron asesinados por las bombas y que nunca fueron reconocidos en el parte militar. El informe del 19 de septiembre, enviado por el director regional de oriente de Medicina Legal, Jorge Arturo Jiménez, a la directora Claudia García, detalla la revisión de los 18 cuerpos cuerpos que dejó el operativo militar entre los que se encuentran siete menores de edad: Abimeller Morales (17 años), Wilmer Alfredo Castro (17 años), Diana Medina (16 años), José Rojas Andrade (15 años), Jhon Edison Pinzón (17 años), Ángela María Gaitán (12 años) y Sandra Patricia Vargas (16 años).

Para entender la insensatez de lo que afirma el senador Roy Barreras, basta leer los trinos que el excelente abogado Rafael Nieto Navia le dirige a Barreras, en los que pone en evidencia la ignorancia del senador vallecaucano:

1. Precisiones técnicas sobre bombardeo campamento de disidencias Farc, bajo el comando de «Gildardo Cucho», donde parece que murieron siete menores de edad: derecho internacional humanitario (DIH) define ese campamento como objetivo militar y, por tanto, es un blanco legítimo.

2. El DIH protege a civiles y prohibe que sean blancos de la fuerza de quienes combaten. Pero cuando un civil empuña las armas deja esa calidad y se torna combatiente. Los combatientes son blancos legítimos. Un guerrillero es, por definición, un combatiente y un blanco legítimo.

3. Los menores de edad, incluso los menores de quince años, que empuñan las armas, son combatientes y, por tanto, son blancos legítimos y no están protegidos por el derecho internacional humanitario, sin importar la edad que tengan

4. Las personas civiles que se encuentran en un objetivo militar, como, por ejemplo, en un campamento guerrillero, sufren la suerte de ese objetivo. Si mueren, la responsabilidad es de ellos mismos, por estar ahí, no de quienes atacan ese blanco legítimo

5. Si en el campamento de las Farc que se bombardeo, que es un blanco legítimo, había civiles, la responsabilidad por su muerte es de las Farc, no de las Fuerzas Militares que atacaron ese blanco. Los civiles siguen la suerte del blanco donde se encuentran

6. Si en el campamento de las Farc había menores de edad, civiles o combatientes, la responsabilidad de su muerte por el bombardeo es de las Farc, no de las Fuerzas Militares que atacaron, lícitamente, ese blanco legítimo

7. Si en el campamento de las Farc bombardeado murieron combatientes menores de quince años, la infracción al DIH es de las Farc, que los reclutaron. El DIH prohibe el reclutamiento de menores de quince años. No hay responsabilidad ninguna de las FFMM

8. El argumento de Roy Barreras es ignorante. Desconoce que quien viola el DIH es quien recluta menores de 15, es decir las Farc, y que cualquiera que empuña las armas, aunque sea menor de edad, es combatiente y por tanto un blanco legítimo

9. Argumento de Barreras además de ignorante es perverso: de prosperar tesis de que FFMM no puede usar fuerza contra combatientes menores de edad solo se incentivará reclutamiento de menores por parte de grupos armados. En lugar de proteger a menores, los hace más vulnerables

10. Si resultado de este debate cae Min Defensa, el mensaje será nefasto para la Fuerza Pública y para la seguridad de los colombianos. FFMM dejarán de usar bombardeos para atacar campamentos por temor a que en ellos haya civiles o menores de edad y las persigan judicialmente

11. Inteligencia y la superioridad aérea fueron las dos grandes ventajas del Estado contra la subversión. La inteligencia la desmontó Santos. Ahora quieren acabar con la superioridad aérea. Gobierno no puede permitirlo. Se está jugando con la seguridad de todos los colombianos

12. He discrepado de declaraciones de Min Defensa. Pero tumbarlo por este bombardeo, claramente lícito y legítimo a la luz del DIH, sentaría precedente nefasto que afectaría gravemente seguridad del Estado y todos los colombianos. CR y P. Liberal deben actuar responsablemente

*****

Apostilla: El presidente elegido de Argentina, Juan Fernández, viajó a México a entrevistarse con su colega Andrés Manuel López Obrador, AMLO. ¿Y en realidad qué es lo que buscan este par de pajarracos? Lo que buscan es hacer una nueva Alianza entre los mamertos más destacados del hemisferio. Poor supuestos de “Mamertos United” va a hacer parte aquel vejestorio de Raúl Castro, el hermanito menor del recién fallecido Fidelín. También van a invitar a Nicolás Maduro, un perfecto imbécil que no necesita comer alfalfa para ser considerado como un perfecto asno. Con seguridad en este selecto grupo de mamertos va a estar el criminal dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, acompañado de la bruja de su mujer, Rosarios Murillo. No podrá faltar el indígena cocalero, Evo Morales, que se acaba de robar por cuarta vez seguida las elecciones en Bolivia.