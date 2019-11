Systema Solar presentó su nuevo sencillo «El Vacile»

Reunirse, bailar, cantar desde distintas partes del país, del mundo, pero conectados por un lenguaje universal como es la música, es uno de los objetivos de la agrupación caribeña, resaltando la importancia de hacer música para compartir, para unir y celebrar la vida.

Más que cualquier aditamento cuando celebramos y nos reunimos, queremos hablar de lo que sea, que nos escuchen, mostrar cómo bailamos, desde Canapote, el barrio Daniel Lemaitre o la Calle del Caño en La Candelaria de Cartagena a Marruecos, en Soweto, Leticia, Mocoa, Pasto,Turbaco, Bogotá o Barranquilla nos une el compartir, dice Walter Hernandez.

«Esto no es solo pa mi , esto no es solo pa Tí, esto es para compartir» canta DJ Corpas quien cuenta que luego del lanzamiento de la canción «Mi Caribe» estaba buscando un remix para esa canción y ahí produjo un beat que pensaba que serviría para eso pero no lo continuó y luego pasó el tiempo, lo puso a sonar y se le vino la melodía de «El Vacile», primero sin letra y poco a poco le fue agregando puro ritmo, se la mostró a la banda y comenzó la producción.

En el estudio de Taganga en la Casa Biyuca Juan Carlos Pellegrino grabó la batería y la percusión ejecutada por Andrew Malandrews, (Andrés Gutiérrez integrante de la banda), impregnando la sabrosura feroz que lo caracteriza. La letra fue una construcción colectiva que inició Juan Carlos Pellegrino junto a Walter Hernández (Indigo), quienes escribieron a partir de los aportes de letra de Corpas y a estos se sumaron los aportes de Jhonpri (Jhon Primera voz principal).

Las sesiones se retomaron en el estudio de DJ Corpas; Tintililillo Records, en donde se lograron grandes aportes como el de Luis García (Luis Guillermo García Perez) uno de los guitarristas más representativos y forjadores del sonido de la champeta desde los años 80,s, quien regularmente llegaba al estudio a escuchar y grabar algunas cosas, él le mostró la maqueta y gracias a su inspiración, saco su guitarra y grabó varias tomas improvisadas y así quedó, fue una tremenda interpretación que aportó de manera significativa al tema, al igual que la trompeta interpretada por el cartagenero Onix Bello Cuadro, aportes que permitieron definir la estructura de la canción.

En la producción de El Vacile participaron Harbey Marín como ingeniero de mezcla de Groove Studios en Bogotá , Samy Cisternas como ingeniero de mastering desde Chile, en la producción musical DJ Corpas (Arturo Acosta Corpas).

El vídeo fue grabado en Barrio Abajo, lugar que banda Systema Solar recuerda con mucho cariño y donde 10 años atrás le dieron vida a la historia de su canción «Bienvenidos», tema que les abrió las puertas en otros países, pero está vez la banda regresó para rodar las tomas de «El Vacile». El videoclip fue grabado bajo la dirección de David Lombana, encargado de resaltar la energía del baile, la fuerza y la celebración cuando la gente se reúne y se la vacila en una fiesta.

Systema Solar es una agrupación del caribe Colombiano que representa sus raíces, resaltando las músicas tradicionales de nuestro país, a través de sonidos tradicionales y folklóricos como champeta, bullerengue, cumbia, fandango, mezclados a ritmo de hip hop, house y techno.

‘El Vacile’ se embarca en su segunda canción de su nuevo álbum camino al 2020.