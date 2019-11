Cargos al exalcalde de Cúcuta y cuatro exfuncionarios por presuntas irregularidades en la construcción del CDI Cormoranes

Loterias

Loterías del 6 de noviembre en Colombia:

Baloto 07 16 19 20 37 02

Revancha 11 18 30 40 42 10

Meta 4924 – Serie 096

Manizales 6037 – Serie 011

Valle 0193 – Serie 219

DORADO

Mañana 8464 – Tarde 2566

CULONA:

Día 6886 – Noche 0178

ASTRO SOL

5520 – Signo Escorpión

ASTRO LUNA

6053 – Signo Cáncer

PIJAO:

4809

PAISITA:

Día 9348 – Noche 3250

CHONTICO:

Día 5431 – Noche 9679

CAFETERITO:

Tarde 1706 – Noche 6237

SINUANO:

Día 7043 – Noche 5760

CASH THREE:

Día 990 – Noche 059

PLAY FOUR:

Día 2474 – Noche 2870

SAMAN:

0993

CARIBEÑA:

Día 9701 – Noche 6997

WIN FOUR:

5243

EVENING:

6390

MOTILÓN:

Tarde 5250 – Noche 6952

LA FANTÁSTICA:

Día 3413 – Noche 5669

ANTIOQUEÑITA:

Día 2507 – Tarde 6963