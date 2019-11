Este viernes, manifestación y marcha en Bogotá a favor del vapeo

Usuarios del vapeo procedentes de varias ciudades del país se concentrarán pacíficamente este viernes 8 de noviembre desde las 11 a.m. en la Plaza de Bolívar de Bogotá, para defender el vapeo y protestar contra la campaña de desinformación y desprestigio en contra de esta alternativa para dejar de fumar. En la Vapeatón también se lanzará la firmatón a favor del vapeo en la plataforma Change.org.

Con mensajes de protesta como “ No somos parte del problema del tabaquismo, somos la solución”, “Con la salud de los fumadores no se juega”, “Soy exfumador, gracias al vapeo”, “Vapear funciona, yo soy la prueba, “Como adulto tengo derecho a elegir”, “El vapeo no es para menores” y “Vapear salvó mi vida”, adultos vapeadores se expresarán para dar a conocer la verdad sobre el vapeo y exigir que se pare la campaña de desinformación contra esta alternativa para dejar de fumar.

La protesta es organizada por la Asociación de Vapeadores de Colombia (Asovape), el portavoz de la Asociación Española de Usuarios de Vaporizadores personales (Anesvap) Julio Ruades, conocido también como «El Mono Vapeador» y la campaña Vapear Me Salvó. Así mismo será difundida y trasmitida en vivo en sus perfiles y canales de YouTube.

“En respuesta a tanta desinformación es que estamos marchando hoy. 42 millones de personas alrededor del mundo son prueba viva de que los productos de vapeo pueden ser útiles para abandonar el tabaquismo, pero aún no entendemos por qué en un debate supuestamente público ni siquiera se menciona esta cifra, ni se discuta sobre la realidad de aquellos vapeadores que dejaron de fumar y que han mejorado radicalmente su estado de salud», manifestó Francisco Ordoñez, presidente de Asovape.

Para Julio Ruades, portavoz de Anesvap, “la desinformación se centra en mentiras como que los vaporizadores son iguales o incluso más riesgosos que el cigarrillo convencional. Cuando la verdad es que no contienen tabaco, no contienen alquitrán o monóxido de carbono, los componentes más dañinos de los cigarrillos tradicionales, ni generan combustión. Por eso estamos exigiendo que se diga la verdad. El vapeo es la opción segura que hemos usado adultos fumadores para abandonar el tabaquismo”.

“Otra mentira, es que fueron creados para menores de edad. Los productos de vapeo no son para menores de edad y la comunidad de tiendas de vapeo y vapeadores en Colombia es una aliada en el objetivo de controlar y prohibir la venta de vaporizadores a esta población, así como en apoyar todo lo que esté dirigido al establecimiento de herramientas legales que faciliten dicho control. Lo que pasa es que una regulación que prohíba la venta y consumo de vaporizadores a menores no tiene por que desproteger al adulto fumador que encuentra en estos dispositivos una alternativa real y de menor riesgo para dejar de fumar”, complementó Ruades.

Para la comunidad de vapeadores, está muy clara la diferencia entre vapeo y cigarrillo, por lo que no tiene ningún sentido incluir a los vaporizadores dentro de la Ley Antitabaco 1335. “No se puede incluir en una ley antitabaco a un producto que no contiene tabaco y que además fue desarrollado para combatir el tabaquismo. Sería absurdo estar cobijados por las mismas normas que el tabaco, cuando es un producto de menor riesgo, y además eso sería un mensaje equivocado para los fumadores adultos que ven en los vaporizadores una opción que les puede ayudar a dejar de fumar”, afirmó Ordoñez.

Desde el Vapeatón se exigirá públicamente terminar con la campaña de desinformación en contra del vapeo que desconoce evidencia suficientemente contundente sobre el potencial riesgo reducido que representan los vaporizadores frente al consumo de cigarrillo de combustión. Esta evidencia basada en investigaciones autónomas realizadas por entes tan reconocidos y respetados en el ámbito científico, médico, del sector público y privado, como el Departamento de Salud del Reino Unido, el Royal College of Physicians y El Cancer Research Institute del Reino Unido y la Universidad Queen Mary de Londres sostiene que el vaporizador es 95% menos tóxico para la salud comparado con el cigarrillo o tabaco de combustión, por lo que disminuye significativamente el riesgo para la salud. Por esta evidencia, países como el Reino Unido y Nueva Zelanda han permitido y regulado la utilización de los vaporizadores como una política pública de reducción de riesgo y como método de disminución del consumo de tabaco.

Posterior a la manifestación en la Plaza de Bolívar, Asovape radicará una comunicación en la secretaria de la Comisión séptima de la Cámara de Representantes en la cual solicitará que esta institución exija al Ministerio de Salud tener en cuenta toda la evidencia científica disponible en sus declaraciones, conceptos y circulares. También se solicitará en la comunicación que dicha Comisión tenga en cuenta en el debate el testimonio de los usuarios mayores de edad que usan los vaporizadores, con el fin de regular de manera equilibrada y apropiada.