Magistrada Villamizar pide a concejales explicar su voto negativo al POT

La concejal Mafe Rojas reveló que mediante un auto entregado a cada una de las oficinas de los concejales, la Magistrada Nelly Yolanda Villamizar vinculó a los cabildantes e instó a la presidenta de la Corporación para que se informe las razones técnicas y jurídicas que se tuvieron en cuenta para no aprobar el proyecto de acuerdo del POT.

La concejal Mafe Rojas ha demostrado su sorpresa ante la decisión de la Magistrada Nelly Yolanda Villamizar de vincular y solicitarle al Concejo de Bogotá que informe sobre las razones técnicas y jurídicas que se tuvieron en cuenta para no aprobar el proyecto de acuerdo del Plan de Ordenamiento Territorial, POT.

La concejal del Partido Alianza Verde explicó que el Concejo de Bogotá goza de autonomía para decidir sobre los proyectos de acuerdo que se presenten en el recinto.

Rojas también aseguró que existían miles de motivos jurídicos, técnicos y sociales para rechazar el POT. Lo que resulta difícil de explicar era la insistencia en aprobar a todo costo un proyecto que afectaba el ambiente y a los ciudadanos de los barrios residenciales.

“A pesar de no haber votado el POT, pues no pertenezco a la Comisión de Plan, en aras de la transparencia que siempre me ha caracterizado, responderé en los términos legales la petición de la magistrada Villamizar y reiteraré todos los argumentos técnicos y jurídicos y sociales para decir no al POT de Peñalosa”, aseguró la Concejal Rojas.

Finalmente agregó: “creo que sí había muchas razones para ocultar justificaciones que promovían ese POT a como diera lugar”.