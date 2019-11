Entregan lista de convocados de la Selección sub 23 para amistoso con Japón

El Director Técnico de la Selección Colombia Sub-23, Arturo Reyes, dio a conocer la lista de convocados para un partido amistoso ante su similar de Japón el 17 de noviembre en Hiroshima.

Este encuentro servirá como preparación para el Torneo Preolímpico Colombia 2020.

El equipo nacional estará viajando el próximo martes 12 de noviembre a territorio nipón y regresará al país el 18 del mismo mes.

A continuación la lista de jugadores y cuerpo técnico que conforman esta selección nacional:

JUGADORES

ÁLVARO ANYIVER ANGULO MOSQUERA Rionegro Águilas

ANDRÉS FELIPE BALANTA CIFUENTES Deportivo Cali

KEVIN LEONARDO MIER ROBLES Santa Fe

LUIS FERNANDO SANDOVAL OYOLA Junior F.C.

CARLOS TERÁN DÍAZ Envigado F.C.

JUAN PABLO RAMÍREZ VELÁSQUEZ Atlético Nacional

ANDRÉS FELIPE REYES AMBUILA Atlético Nacional

ESTEBAN ARMANDO RUIZ MOLINA DIM

MAICOL GIOVANNY MEDINA MEDINA Patriotas F.C.

JOHAN STIVEN CARBONERO BALANTA Once Caldas

MÉNDER GARCÍA TORRES Once Caldas

RICARDO LUIS MÁRQUEZ GONZÁLEZ Unión Magdalena

LUIS FERNANDO MIRANDA MOLINARES Cúcuta Deportivo

KEVIN ANDRES AGUDELO ARDILA Genoa Cricket F.C. (Ita)

BRAYAN EMANUEL VERA RAMÍREZ U.S. Lecce (Ita) 1

JAIME ALBERTO ALVARADO HOYOS Hércules de Alicante (Esp)

ANDRÉS FELIPE SOLANO DÁVILA C.A. de Madrid (Esp)

NICOLÁS BENEDETTI ROA Club América (Mex)

CARLOS ECCEHOMO CUESTA FIGUEROA KRC Genk (Bel)

EDUARD ANDRÉS ATUESTA VELASCO Los Angeles F.C. (USA)

EDDIE LIVINGTON SEGURA MARTÍNEZ Los Angeles F.C. (USA)

CUERPO TÉCNICO

ARTURO ERNESTO REYES MONTERO Director Técnico 1

NELSON ALFONSO FLÓREZ JIMÉNEZ Asistente Técnico

GRÍGORI GIOVANNI MÉNDEZ GRANADOS Asistente Técnico

JOHN PERCY MONCADA SALAZAR Preparador Físico

ALEXÁNDER JÉFFERSSON PEÑA PINEDA Médico

EULÍN FABIÁN CARABALÍ COLORADO Entrenador Arqueros

ÓMAR DURÁN CASTRO Fisioterapeuta

ÁLVARO CRUZ OCHOA Utilero