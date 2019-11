Todo lo que debe saber sobre el tránsito de Mercurio por el Sol

El lunes 11 de noviembre de 2019, Mercurio efectuará un tránsito por el Sol, término que hace referencia al pasaje de un astro frente a otro. Este es un evento relativamente raro que no se volverá a repetir hasta el 13 de noviembre de 2032.

Los bogotanos podrán observar este fenómeno con equipos profesionales en Planetario al Parque, un festival para mirar al cielo que se realizará en el Parque Simón Bolívar, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., donde se realizará la primera gran celebración de los cincuenta años del máximo escenario astronómico del país: el Planetario de Bogotá.

Los eventos principales que ocurren durante un tránsito se denominan “contactos”:

– El tránsito comienza con el Contacto I, el instante en el que el disco de Mercurio es tangente externamente al disco solar. Inmediatamente el disco planeta puede ser visto como una pequeña muesca en borde de nuestra estrella.

– El disco completo de Mercurio se ve por vez primera en el Contacto II, cuando el planeta es tangente al Sol internamente. Durante las siguientes horas la silueta de Mercurio atravesará lentamente el brillante disco solar.

– En el Contacto III el planeta alcanza el limbo solar opuesto y una vez más es tangente externamente. Finalmente, el tránsito termina con el Contacto IV con Mercurio tangente externamente al Sol.

El Cuadro presenta los tiempos del evento en Hora de Colombia (HC), en horas y minutos, y son muy similares para todo el país. El evento total dura 5 horas, 29 minutos, 12 segundos.

Contacto I: 7:35 am

Contacto II: 7:37 am

Tránsito Central: 10:19 am

Contacto III: 1:02 pm

Contacto IV: 1:04 pm

El tránsito de Mercurio del 11 de noviembre de 2019 será completamente visible en todas sus fases en América del Sur, Centroamérica, y al Este de América del Norte; y parcialmente al Oeste de América del Norte, Europa y África. En Colombia el evento se observará en todas sus fases. El anterior se presentó el 9 de mayo de 2016

Observación del tránsito de Mercurio

El diámetro aparente del planeta Mercurio es solo 1/158 del diámetro aparente del disco solar, por lo que solo es posible la observación del evento con telescopios o grandes binoculares. Para observar completamente el evento se requiere un cielo despejado y con el Sol sobre el Horizonte al Oriente

Todos los instrumentos deben estar equipados con filtros especiales diseñados para observación solar. Los requerimientos visuales y fotográficos para el tránsito de Mercurio son los mismos para registrar las manchas solares o los eclipses parciales de Sol.

No trate de observar o fotografiar el tránsito de Mercurio si no está equipado con los filtros adecuados, o si no está seguro de lo que está haciendo. Apóyese en los planetarios, observatorios astronómicos y grupos de aficionados para una segura observación. Atención máxima con la presencia de niños.

Nunca observe el Sol directamente a simple vista o a través de instrumentos en ningún instante, pues es letal para la visión.

¡Atención! El Sol y el tránsito de Mercurio no se pueden observar con gafas oscuras, negativos, radiografías, vidrio ahumado, plásticos de colores, discos CD, vidrios de soldadura ni otros métodos caseros.