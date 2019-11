Bolsonaro llama canalla a Lula: «Está de momento libre pero cargado de culpa»

–El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, instó este sábado a sus seguidores a «no dar municiones al sinvergüenza que está de momento libre pero cargado de culpa», en referencia al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, a quien llamó «canalla».

«Amantes de la libertad y del bien, somos la mayoría. No podemos cometer errores», señaló Bolsonaro.

«Sin un norte y un comando, incluso la mejor tropa se convierte en una banda que dispara en todas partes, incluidos los amigos. No le den municiones al sinvergüenza, que está de momento libre pero cargado de culpa», ha insistido el presidente.

Amantes da liberdade e do bem, somos a maioria. Não podemos cometer erros. Sem um norte e um comando, mesmo a melhor tropa, se torna num bando que atira para todos os lados, inclusive nos amigos. Não dê munição ao canalha, que momentaneamente está livre, mas carregado de culpa. pic.twitter.com/NSMjtytuDO — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 9, 2019

El juez Danilo Pereira ordenó la salida de prisión del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, después de que sus abogados pidieran su libertad formalmente este viernes tras un fallo adoptado por el Tribunal Supremo.

Pereira señaló que «ya no existen fundamentos para la ejecución de la sentencia». El jueves por seis votos a cinco los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) decidieron que una persona no puede ser considerada culpable hasta que se haya dictado una sentencia final, es decir, cuando no hay más recursos judiciales en proceso. Al antiguo líder sindical le quedan todavía recursos pendientes, por lo que ha quedado en libertad.

El expresidente (2003-2010), de 74 años, cumplía desde abril de 2018 una pena de 8 años y 10 meses de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva en el caso de un departamento triplex, en el marco de la ‘Lava Jato’. (Información RT).