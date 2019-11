Caen el cabecilla y 10 integrantes de la banda “los 4×4” dedicados al hurto de vehículos

Loterias

Loterías del 9 de noviembre en Colombia:

Baloto 02 10 16 23 25 11

Revancha 04 08 10 26 32 03

Boyacá 8812 – Serie 359

Cauca 1268 Serie 119

DORADO

Mañana 0799 – Tarde 9979 – Noche 8573

CULONA:

Día 9753 – Noche 9391

ASTRO SOL

9488 Signo Leo

ASTRO LUNA

5372 – Signo Sagitario

PIJAO:

4796

PAISITA:

Día 9742 – Noche 5594

CHONTICO:

Día 0244 – Noche 3811

CAFETERITO:

Tarde 7441 – Noche 9976

SINUANO:

Día 7409 – Noche 6266

CASH THREE:

Día 246 – Noche 552

PLAY FOUR:

Día 6826 – Noche 3098

SAMAN:

4000

CARIBEÑA:

Día 8126 – Noche 8716

WIN FOUR:

9204

EVENING:

7167

MOTILÓN:

Tarde 9836 – Noche 5076

LA FANTÁSTICA:

Día 7789 – Noche 1126

ANTIOQUEÑITA

Día 4015 – Tarde 5964

Paisa Lotto

1882