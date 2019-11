Corte española concede extradición a EE.UU. de Hugo Carvajal, exjefe de inteligencia venezolano

–El Tribunal Superior de España autorizó el viernes la extradición a Estados Unidos de Hugo Carvajal, exjefe de inteligencia de Venezuela, revocando un fallo anterior que negó la solicitud de Washington.

La entrega es solicitada por delitos de narcotráfico de quien, durante más de una década, fue los ojos y oídos del Ejército del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.

La abogada de Carvajal dijo a Reuters que no había sido notificada de ninguna decisión judicial.

El general en retiro fue arrestado por la policía española en abril a solicitud de las autoridades estadounidenses, pero el Tribunal Superior de España dictaminó en septiembre que debía ser liberado y su solicitud de extradición denegada.

Carvajal es actualmente disidente del Gobierno de Venezuela y ha llamado a los militares a rebelarse contra el mandatario Nicolás Maduro.

El oficial en retiro, que dirigió la inteligencia militar entre 2004 y 2011, ha negado las acusaciones de haber colaborado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que firmaron un controvertido acuerdo de paz en 2016 con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, para ayudar a introducir cocaína de contrabando en Estados Unidos.

Una fuente familiarizada con la situación señaló que Carvajal planeaba entregarse a las autoridades luego de que la policía se presentó en el apartamento donde vive con su familia en Madrid, cuando no se encontraba ahí. Otra persona confirmó que la policía seguía en la vivienda.

Los fiscales antidrogas habían apelado la decisión de la Audiencia Nacional de España emitida a mediados de septiembre que rechazaba la extradición a Estados Unidos, donde se le busca bajo cargos de narcotráfico y otras imputaciones.

Además de considerar los argumentos de Carvajal sobre que la extradición estaba motivada políticamente, los jueces también dijeron que los cargos carecían de suficientes detalles y que el venezolano había actuado conforme a sus obligaciones militares cuando cometió los supuestos delitos.

El diario El Español dijo que el cambio de rumbo del viernes se dio con una votación de 11-7, lo que muestra que fue una situación dividida. Una portavoz de la corte dijo que no podía confirmar o negar si ya había una decisión.

La extradición debe ser aprobada por el gabinete español, el cual generalmente sostiene reuniones todos los viernes. Las apelaciones pueden presentarse ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero eso no necesariamente detendría el proceso de extradición.

La BBC señaló que en septiembre, Carvajal había manifestado: «En la justicia de Estados Unidos no confío: el solo hecho de que me hayan hecho lo que hicieron es suficiente motivo. No voy a tener derecho a la defensa de ningún tipo y a promover pruebas tampoco».

El exjefe de inteligencia de Venezuela también dijo que se sentía perseguido en Venezuela por el presidente Maduro: «Lo conozco lo suficiente y sé de lo que es capaz», aseguró.

Los fiscales de Nueva York dijeron que Carvajal debería enfrentar un juicio por “narcoterrorismo”, como parte de un grupo de funcionarios venezolanos que fueron acusados de “inundar” Estados Unidos con drogas.

La DEA vincula a Carvajal con un envío de 5,6 toneladas de cocaína que fueron interceptadas en México en 2006 y lo acusa de ayudar y proteger a los guerrilleros colombianos.

La DEA refirió las preguntas a la corte del distrito sur de Nueva York, que no comentó al respecto.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos había dicho con anterioridad que la asistencia de Carvajal a las FARC incluyó la protección de cargamentos contra su incautación y el suministro de armas y documentos de identificación del gobierno venezolano. (Versión de la Voz de América).