Representantes de 12 países de AL asisten a foro sobre progresismo e igualdad en Argentina

–El Grupo de Puebla inauguró en Buenos Aires su II Encuentro con la participación de líderes y representantes de 12 países de América Latina, quienes coincidieron en llamar a la unidad del progresismo y promover la igualdad en la región.

Durante el encuentro, el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, afirmó que «vivir en un continente más igualitario no es una utopía», y describió al Grupo de Puebla como un mecanismo de «demócratas respetuosos del pensamiento de otros».

En el encuentro estuvieron presentes el ex presidente de Colombia, Ernesto Samper (1994-1998); la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff (2011-2016); el ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo (2008-2012); y el dirigente chileno fundador del Grupo de Puebla, Marco Enríquez-Ominami.

También asistieron representantes de México, Bolivia, Ecuador y Uruguay, entre otros países.

La actividad, que se desarrolla bajo el lema «El cambio es el progresismo», sigue a la primera reunión del foro realizada en julio pasado en la ciudad mexicana de Puebla.

Fernández subrayó que la región tiene que «trabajar mucho para que la democracia impere en nuestro continente, garantizar todas las libertades (…) que como bien decía Lula (el ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, 2006-2010), esto que planteamos de vivir en un continente más igualitario no es una utopía, porque otros ya lo hicieron».

«Grupo de Puebla va a ser la voz que se levante ante el mundo para contar lo que pasa en América Latina y de donde salgan los dirigentes que van a volver a poner de pie la América Latina en la que soñó (José Gervasio) Artigas, (Bernardo) O’Higgins, (José de) San Martín, (Simón) Bolívar, Antonio José de) Sucre», dijo el mandatario electo de argentina en referencia a los próceres de la región.

Antes de las palabras de Fernández se trasmitió un mensaje en video del ex presidente Lula, quien recuperó su libertad el viernes tras 580 días en prisión.

«Finalmente estoy libre y estoy con mucho deseo de luchar. Tengo un objetivo en la vida de constituir una integración regional latinoamericana muy fuerte. Aún continúo con el sueño de construir nuestra gran Latinoamérica», señaló Lula.

En la apertura, Enríquez-Ominami explicó que «el Grupo de Puebla busca integrar y consensuar» y cedió la palabra a los ex mandatarios.

Samper dijo que «hace apenas seis meses estábamos en Puebla viendo nacer esta criatura, y en este corto tiempo ya podemos registrar hechos sobresalientes, como la elección de Alberto Fernández como presidente de Argentina, que tiene la antorcha del progresismo en América Latina».

Por su parte, Rousseff se pronunció contra el «neoliberalismo financiero, que transforma la actividad financiera en la cuestión principal de las economías y las sociedades» y hace pobres a los trabajadores, a la par que destruye a las clases medias y a las pequeñas empresas.

A su turno, Aloizio Mercadante, economista y dirigente político de Brasil, uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores (PT), dijo que «hay que volver a colocar en el debate el tema de la desigualdad».

La actividad del foro comenzó la noche del viernes con la llegada de los invitados y una cena privada de bienvenida. (Información Agencia y foto Xinhua)