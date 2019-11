Agentes de la DEA revelaron secretos sexuales de Pablo Escobar

Salieron a la luz una serie de secretos de Pablo Escobar que fueron difundidos por los agentes retirados de la DEA Steve Murphy y Javier F. Peña. Según los exagentes, Escobar tenía en su poder cartas de madres que le ofrecían a sus hijas para que tuviera sexo con ellas.

Steve Murphy y Javier F. Peña compartieron recuerdos en su nuevo libro ‘Manhunters: How We Took Down Pablo Escobar’ (‘Cazadores: Cómo atrapamos a Pablo Escobar’), que será publicado el próximo 12 de noviembre y cuyos extractos publicó este 9 de noviembre The New York Post.

Entre el recuento se señala que el capo del narcotráfico tenía un armario en el que guardaba lencería de encaje y “juguetes sexuales, incluso vibradores”.

La revelación la hacen los exfuncionarios en su nuevo libro titulado ‘Manhunters: How We Took Down Pablo Escobar’ (‘Cazadores: Cómo atrapamos a Pablo Escobar’, en español), en el que cuentan detalles de la operación de búsqueda en contra de Escobar y en la que participaron activamente.

Adicional a las cartas de las madres para ofrecer a sus hijas, los agentes confesaron que estuvieron presentes en ‘La Catedral’, la cárcel que construyó el narcotraficante con lujos y con sus guardias de confianza. Según dicen, a su arribo encontraron que el capo tenía dibujos animados (satíricos) sobre Estados Unidos y juguetes sexuales.

Dentro del inmueble, también encontraron allí televisores, refrigeradores y un sistema de sonido muy lujoso. Además, contaron que el capo colombiano nunca dormía más de dos noches consecutivas en ese mismo lugar.

Sumado a esto, el agente de la DEA relató un particular gusto que tenía Escobar por los baños lujosos. “Cada vez que allanábamos una casa de seguridad que usaba Escobar, siempre encontrábamos un cuarto de baño curiosamente brillante con accesorios nuevos”, afirmó al medio estadounidense.

Recordemos que Juan Pablo, el hijo de Escobar, había contado en su libro su padre realizaba fiestas temáticas que eran del gusto de su madre.