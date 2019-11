CORRUPTOS ANTICORRUPCIÓN (II parte)

Por: Carlos Fradique-Méndez Sr.

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA

En la columna de la semana pasada propuse algunas ideas para reformas nuestro sistema electoral para elegir concejales, alcaldes, diputados gobernadores. Gracias por releerla para conectarla con las ideas que propongo a continuación.

RECORDEMOS QUE LAS REFORMAS DEBEN SER INTEGRALES

Dije que es necesario recuperar la familia, la educación cívica, fijar requisitos mínimos de capacidad y preparación de los candidatos, limitar el ofrecimiento de licor en las campañas y sustento de propuestas con garantía de ejecución.

Sigo con la lista de propuestas.

.- Hay que encontrar mecanismos eficientes para controlar la compra venta de votos y los pactos para manejar contratos. Al comprador que denuncie se le pueden ofrecer beneficios. La delación es útil en este caso. También al tercero que pueda informar sobre el fraude y lo puede hacer bajo guarda de reserva.

Hay quienes venden el voto por un almuerzo, por un bulto de cemento, por dos tejas. Esta necesidad social y económica obliga a que los llamados líderes sociales se comprometan de verdad con los miles de familias que viven en condiciones de pobreza extrema. No a que superen la pobreza por medio de decretos, sino que esa superación sea de verdad, en mejora efectiva de las condiciones de vida.

.- Hay que garantizar que los elegidos no vayan a servirse del Estado sino a servir a su comunidad. Hay que controlar legalmente el nepotismo.

.- Las compras de bienes para el Estado, entendido como tal todo lo que maneja directa o indirectamente dineros y patrimonio público deben hacerse por el precio del mercado al público. No es lícito que se compren bienes con sobreprecio del 200% y hasta el 300%. Cemento de $18.000 a $50.000. Perniles de Pollo de $4.000 a $ 25.000. Y la lista es larga.

.- Las listas de candidatos deben ser cerradas. Las listas abiertas generan corrupción y son la negación de los partidos porque, con mucha imaginación, cada candidato es un partido y es el competidor de los demás integrantes de la lista.

.- Hay que reglamentar las encuestas porque la mayoría de las veces son para desorientar. Y fijar como plazo máximo para hacerlas 15 días antes de las elecciones.

.- Al limitar el gasto en licor y comidas y establecer reuniones con sentido académico, los gastos de campaña se verán reducidos y solo se gastará lo necesario. Los votantes se deben interesar por los programas de gobierno y no por los festines.

.- La publicidad electoral debe retirarse de las mesas de votación. Los caciques y traficantes de votos tienen derecho a estar en los puestos de votación para influir en los electores.

.- Si hay vacancia del cargo por falta total del funcionario debe elegirse el reemplazo por el superior y no mediante nuevas elecciones. El costo de la democracia no puede ser tan significativo que quiebre los presupuestos de las entidades del Estado.

UNA PROPUESTA ALTERNATIVA

Si el legislador no puede acabar con la corrupción electoral, si los órganos de control no pueden ponerle talanqueras al robo de los bienes públicos habría que pensar en la opción de acabar con la elección popular de alcaldes y de gobernadores.

Antes de la elección popular, los Gobernadores eran elegidos por el Presidente y eran de libre remoción. Los alcaldes eran nombrados por el Gobernador y eran de libres remoción. Los nombrados estaban bajo el poder de los caciques políticos. Hubo un buen número de excepciones como cuando los gobernadores y alcaldes no tenían sino voluntad de servicio. Hubo alcaldes que eran presidenciables y con su relación con los gobiernos hicieron cambios fundamentales en los municipios.

ELECCIÓN POR UN CONCEJO AD HOC

Para la elección de alcaldes se puede pensar en la conformación de un CONCEJO AD HOC integrado por 9 u 11 personas, hombres y mujeres que tengan la mejor preparación y que representen a los diferentes estamentos del municipio como estudiantes, empresarios de las diferentes áreas, deportistas, entidades cívicas, juntas comunales, asociaciones de mujeres emprendedoras, academias, etc.

Este CONCEJO AD HOC será honorario, será elegido en asambleas internas, funcionará por una sola vez y si fuere el caso cuando debe reemplazarse al Alcalde por falta total.

Es una idea en blanco y negro y la dejo a consideración de los amables seguidores del diplomado. Sus opiniones son muy valiosas.

INFORMÉMONOS DESDE YA SOBRE EL 25 DE NOVIEMBRE

El próximo LUNES 25 DE NOVIEMBRE se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Colombia tiene muchas leyes para prevenir la violencia contra la mujer, pero irónicamente entre más leyes, más violencia.

Dejo esta nota como una alerta para la lección de la semana entrante.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, la autoestima, el civismo, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en Colombia para para tener un futuro en sana convivencia.

Bogotá, del 11 al 17 de noviembre de 2019

Envíe sus comentarios a carlosfradiquem@outlook.com

Twitter @fradiquecarlos Blog: www.ElComPAZ.com

www.vidaenfamilia.com.co

Telf. 3153467089