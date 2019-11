No es momento para dejarnos llamar a odios: Vicepresidenta

Un férreo llamado a no caer en el odio ni la destrucción, hizo la Vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez a los colombianos. “A nuestro país lo sacamos adelante trabajando, construyendo, cumpliendo las normas, sobre todo, la del respeto a los demás. El respeto también a la verdad, a no mentir, a no pasar por encima de los intereses nacionales”, señaló.

La Vicepresidente destacó que Colombia, a pesar de la incertidumbre mundial, está creciendo por encima del promedio de los miembros de la OCDE. “Este país, a pesar de las dificultades avanza más sólidamente que otros. El crecimiento económico que estamos logrando es importante, nos encontramos entre los diez países que más crecen en el mundo en este momento. Lo que necesitamos es trabajo, oportunidades, y eso es lo que estamos haciendo con el Presidente Iván Duque”, sostuvo.

Además, desmintió el discurso que están manejando algunos de los promotores de la protesta del 21 de noviembre. “Muchos están llamando a la violencia, a salir a destruir nuestro país, ellos no quieren a Colombia, están engañando a los colombianos. Doy fe: no hay ningún proyecto del Gobierno ni para reforma pensional ni para reforma laboral; cualquier iniciativa, en el futuro, tiene que discutirse con los ciudadanos”, dijo.

La Vicepresidente afirmó que la mejor manera de salir adelante es trabajando unidos, honestamente, poniendo la voluntad para “que Colombia sea un país de concordia, donde discutamos las cosas con argumentos, no con engaños ni con manipulación de las necesidades de nuestro pueblo”.

Finalmente, invitó a cada joven, a cada mujer, a cada hombre colombiano a sumarse a la construcción de un mejor país, con más emprendedores, de la mano del Gobierno. “Para eso estoy desde la Vicepresidencia, atenta a todas las necesidades de los colombianos”, concluyó.