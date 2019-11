Suso canceló gira por EEUU tras sufrir un accidente

La noticia la confirmó este lunes festivo Danny Alejandro Hoyos, mejor conocido como ‘Suso el paspi’ quien confirmó que sufrió un accidente, al parecer doméstico, que lo obliga a estar incapacitado por un buen tiempo.

El humorista publicó en su cuenta de Twitter una imagen donde aparece en una camilla de un centro médico, con un cabestrillo en el brazo derecho y una venda en el pie izquierdo.

“Y entonces tocó parar. Gracias a Dios no fue más grave y gracias a los médicos y enfermeras por su trabajo”, escribió en la red social.

Y entonces tocó parar. Gracias a Dios no fue más grave y gracias a los médicos enfermeras por su trabajo. pic.twitter.com/btGNB4RZnh — Alejandro Hoyos Sucerquia (@AlegandroHoyos) November 11, 2019

“Hay quietud, no puedo utilizar sino una sola mano y un solo pie, me resbalé y cuando iba cayendo, pa no darme en la cara, me voltié y me di fue en el hombro”, explicó el humorista paisa.

Debido al incidente, la gira de ‘Suso, el paspi’ por Estados Unidos tuvo que ser aplazada. Además, se verá obligado a cancelar la grabación de algunos programas que tenía en agenda.

“Tengo muchos días de incapacidad, hubo que aplazar la gira en Estados Unidos y la grabación de varios programas”, manifestó el actor antioqueño.