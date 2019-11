Aprueban en séptimo debate reforma constitucional que modifica distribución de regalías

El debate que se realizó en la Comisión Primera del Senado contó con la asistencia de la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, y del viceministro de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez.

Con 17 votos a favor y dos en contra, fue aprobado el proyecto de acto legislativo por el cual se reforma el artículo 361 de la Constitución Política Nacional, para modificar la distribución de los recursos generados por las regalías por la explotación de recursos naturales no renovables.

El proyecto tiene como objeto establecer una distribución más equitativa con las necesidades que se plantean en cada región para la inversión social, procedentes del Sistema General de Regalías, cuyos recursos se orientarán para financiar proyectos productivos para el desarrollo social, educación, ambiental y económico para todas las regiones del país.

En el desarrollo del debate, en su segunda vuelta, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), una de las ponentes de la reforma constitucional, insistió en la urgencia de destinar un porcentaje más amplio de dineros para proteger el medio ambiente en las zonas productoras de hidrocarburos, minerales y recursos naturales como una inversión social para los habitantes de dichas zonas donde prevalecen necesidades básicas insatisfechas por la falta de inversiones en los sectores educativos y ambientales.

Por su parte, el congresista Luis Fernando Velasco (Partido Liberal) solicitó también ajustar los valores asignados y que los dineros sean girados y destinados en su manejo por los alcaldes y gobernadores en los proyectos que beneficien a sus comunidades con una previa y constante vigilancia para su ejecución y culminación satisfactoria y determinar que los recursos de regalías se destinen en programas específicos en el tema de educación en todas las regiones del país para evitar corrupción.

“La distribución de los recursos de las regalías debe ser ecuánime y con especial atención a las zonas marginadas con inversiones sociales” recomendó por su parte el senador Temístocles Ortega ( Cambio Radical), a quien se unió el legislador Fabio Amín (Partido Liberal), quien indicó que se deben evitar inversiones en infraestructura que luego sean abandonados y se conviertan en elefantes blancos en los municipios y por lo tanto es necesaria una constante vigilancia e incluir mayores recursos en los municipios explotadores de recursos para que se destinen en proteger, mantener y renovar el medio ambiente.

A su vez, el congresista Julián Gallo (Farc) afirmó que se tiene que priorizar inversiones económicas más amplias para los municipios pobres, donde se requiere con agilidad la generación de inversión social en temas como la educación, infraestructura para atención en salud y vías, además para proyectos que fomenten las economías locales y regionales.

El senador Eduardo Enríquez Maya (Partido Conservador) señaló que lo más importante en la reforma que se plantea a la Constitución Nacional en la distribución de los recursos de las regalías es actuar con equidad, para beneficiar todas las regiones donde sus habitantes sufren adversidades por falta de inversión social.

Un aspecto muy importante que se debe tener en cuenta en la distribución de los recursos generados por las regalías es el ajuste que se ha hecho donde se están compensando a los municipios productores para reparar el ecosistema intervenido en las exploraciones de recursos no renovables, señaló por su parte el senador Rodrigo Lara (Cambio Radical).

Sin embargo, el congresista Gustavo Petro (Colombia Humana) señaló que es una discusión inútil la distribución de las regalías, porque no es válido vivir de las regalías de los recursos naturales no renovables y lo que se debe buscar son fuentes alternativas e iniciar un proceso que reemplace los hidrocarburos por energías amigables con el ecosistema e invertir en esos proyectos y por lo tanto anunció su voto negativo para la aprobación de la iniciativa y agregó que deberíamos estar debatiendo la transición de los combustibles fósiles a los amigables con el medio ambiente, en vez de estar discutiendo los porcentajes por la extracción de hidrocarburos y minerales que dañan la naturaleza en medio ambiente.

El viceministro de hacienda, Juan Alberto Londoño, explicó que los recursos de las regalías en los municipios en materia de educación se invertirán no solo en infraestructura únicamente, sino en formación intelectual y no gastos recurrentes. A su vez señaló que la propuesta de girar recursos de las regalías directamente a las entidades territoriales para su manejo, es muy complejo y se requiere analizarlo en detalle.

Otro aspecto que se analizó en el desarrollo del debate es el referente al rubro de ciencia y tecnología, donde el legislador Iván Name (Alianza Verde) indicó que las inversiones en ciencia y tecnología con los recursos de las regalías, lamentablemente no se invierten de la mejor manera y en algunas veces se pierden y no se van a los sectores de emprendimiento y por lo tanto es necesaria una vigilancia constante por parte de los entes de control.

Tras la aprobación del proyecto de acto legislativo, este pasa a conocimiento de la plenaria del Senado para su último debate.

Según señala la iniciativa, se destinaría un 20% para los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelante la explotación de recursos naturales no renovables, así como para los municipios con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos. Los municipios donde se exploten recursos naturales no renovables tendrán además una participación adicional del 5% que podrán ser anticipados en los términos que defina la ley que desarrolle el Sistema.

El 15% iría para los municipios y distritos priorizados de acuerdo con los criterios que establezca la Ley que desarrolle el Sistema. Así mismo, el 34% para los proyectos de inversión regional de los departamentos, municipios y Distritos, con criterios de necesidades básicas insatisfechas, población y desempleo. Priorizando proyectos de alto impacto regional.

De otra parte, se destina el 1% para la conservación de las áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación. Además el 10 % se destinará para la inversión en ciencia, tecnología e innovación, mientras un 2% se destinará para el funcionamiento, la operatividad y administración del sistema, para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, conocimiento y cartografía geológica del subsuelo, la evaluación y el monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, para el incentivo a la exploración y a la producción.

En la reforma se contempla también un 1% para la operatividad del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control que velara? por el uso eficiente y eficaz de los recursos, fortaleciendo la transparencia, la participación ciudadana y el Buen Gobierno; de este, la mitad se destinara? a la Contraloría General de la República.

Por su parte, el remanente se destinará al ahorro para el pasivo pensional y para estabilización de la inversión. El mayor recaudo generado, con respecto al presupuesto bienal de regalías, se destinará en un 25% para mejorar los ingresos de las entidades territoriales donde se exploren y exploten recursos naturales no renovables, así como para los municipios con puertos marítimos o fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, un 15% para los municipios priorizados de acuerdo con los criterios que establezca la Ley que desarrolle el Sistema, un 20% para la conservación de las áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación y el 40% restante se destinará para el ahorro de los departamentos, municipios y Distritos.

El próxima y definitivo debate para aprobar la reforma constitucional se adelantará en plenaria, donde se discutirán modificaciones que se han hecho a algunos de los incisos que plantearon los senadores ponentes de la Comisión Primera.