Manizales, segunda sede seminario sobre justicia transicional

El evento hace parte de una serie de jornadas académicas sobre justicia transicional, que también se harán, en noviembre, en Ibagué, Valledupar, Tumaco, Medellín y Popayán.

La JEP, en convenio con la Universidad Nacional de Colombia y su Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), hará el próximo jueves 14 de noviembre la segunda jornada del seminario itinerante “Hacia la consolidación de la paz: balance y perspectivas de la justicia transicional en Colombia», en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales.

Este evento, desde las 9:00 a.m. en el Auditorio Principal (Bloque K) del Campus Palogrande, busca promover un debate abierto de socialización sobre la justicia transicional, sus alcances y su importancia para la consolidación de la paz en Colombia.

El seminario tendrá dos paneles: ‘Justicia para la construcción de una sociedad en paz’ y ‘Retos de la Justicia Especial para la Paz en Colombia’, moderados por Carlos Alberto Patiño, director del Instituto de Estudios Urbanos (IEU), de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Los expertos que participarán, entre otros, son Rodolfo Arango, magistrado de la Sección de Apelación de la JEP; Óscar Almario, director del Centro de Investigación e Innovación Social (CIIS), de la Universidad Nacional de Colombia (Sede Medellín); Germán Alberto Bula, magistrado del Consejo de Estado, y Carolina López, coordinadora del Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social (CEDAT), de la Universidad de Caldas.

La primera sesión de estas jornadas académicas fue en Bogotá, en la Universidad de la Sabana. En noviembre continuarán en Ibagué, Valledupar, Tumaco, Medellín y Popayán.

Agenda

“Hacia la consolidación de la paz: balance y perspectivas de la justicia transicional en Colombia»

8.00 a.m. a 8:45 a.m.: rueda de prensa.

8:45 a.m. a 9:00 a.m.: instalación mesa principal

9:00 a.m. a 9:05 a.m.: saludo de Camilo Younes Velosa, vicerrector de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales.

9:05 a.m. a 9:10 a.m.: saludo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

9:10 a.m. a 9:15 a.m.: saludo de Carlos Alberto Patiño Villa, director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

9:15 a.m. a 10:30 a.m. Primer panel: Justicia para la construcción de una sociedad en paz.

Moderador: Carlos Alberto Patiño Villa, director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

?Paneli?stas:

?Max Yuri Gil Ramírez, Coordinador Antioquia, Eje Cafetero, de la Comisión de la Verdad.

Óscar Almario, director del Centro de Investigación e Innovación Social (CIIS), de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Ricardo Gómez, presidente de la Universidad Autónoma de Colombia.

Rodolfo Arango Rivadeneira, magistrado sección de apelación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

10:30 a.m. a 10:45 a.m.: preguntas.

10:45 a.m. a 11:00 a.m.: receso

11:00 a.m. a 12:30 p.m. Segundo panel: Retos de la Justicia Especial para la Paz en Colombia.

Moderador: Carlos Alberto Patiño Villa, director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Panelistas:

Germán Alberto Bula Escobar, magistrado del Consejo de Estado.

?Carolina López Giraldo, coordinadora del Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social (CEDAT), de la Universidad de Caldas.

María del Pilar Valencia, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP.

?12:30 m. a 12:45 m.: preguntas

12:45 m. a 1.00 p.m.: cierre