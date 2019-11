Piden seguimiento de Plan Nacional de Zonificación Ambiental

La solicitud fue formulada por el senador Pablo Catatumbo, en la Comisión Quinta del Senado, durante debate de control político.

El senador Pablo Catatumbo, del Partido de la Farc, hizo un llamado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que “la Procuraduría Agraria y Ambiental conjuntamente con las veedurías ciudadanas hagan seguimiento a la ejecución de los planes de acción para la transformación regional y el Plan de Zonificación Ambiental”.

La solicitud la hizo en el marco del debate de control político sobre los avances del Plan de Zonificación Ambiental, de acuerdo con los compromisos adquiridos para la terminación del conflicto y la construcción de la paz estable y duradera.

“Se debe garantizar el cumplimiento del artículo 55 del Decreto 902 del 2017 sobre la resolución de los conflictos territoriales, garantizando una metodología de acompañamiento y articulación real de las instituciones. El plan de manejo de las áreas protegidas puede aportar a la solución del problema del todo el país fortaleciendo la compatibilidad entre las zonas de reserva campesina o sus planes de desarrollo campesino con las áreas de protección”, afirmó Catatumbo.

Por su parte, el ministro de Ambiente y Desarrollo, Ricardo Lozano, explicó en su intervención “que el Plan de Zonificación Ambiental es el camino para determinar la importancia de las zonas y priorizar la protección y cuidado, teniendo en cuenta a la comunidad, pero que desafortunadamente al recibir el plan de zonificación no tenía la concertación y participación, por lo que debimos incluirla y gracias a la colaboración de la población campesina logramos hacer los ajustes pertinentes y en este momento estamos ganando la lucha contra el fenómeno de la deforestación”.

A su turno, el senador Jorge Londoño afirmó: “Ministro, me preocupa algo en todo el trabajo que ustedes están haciendo dejan mucho en manos de las CAR y ellas no tienen suficientes recursos, me parece que es fundamental el trabajo que ha hecho el Ministerio de Ambiente y quisiera insistir en lo que han expuesto, una cosa es territorio y otra la territorialidad”.

A la sesión del debate político fueron invitados el procurador General Fernando Carrillo y los directores de la Agencia Nacional de Tierras (Myriam Martínez), de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras (Andrés Castro) y de la UPRA (Felipe Fonseca).