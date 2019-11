Tips para elegir carrera, según personalidad, carácter y conocimientos

Ya se está terminando el Colegio y se acerca una de las decisiones más difíciles que se pueden tener en la vida, porque es una decisión que seguramente afectará tu futuro, es decir una decisión trascendental, es la de saber que estudiar en la universidad.

La elección de una carrera universitaria es una de las decisiones más importante en la vida de un estudiante. Determinar qué carrera es adecuada es una decisión difícil y personal, aunque sí existen maneras de ayudarte a decidir. Lo que yo quiero ofrecerte es una guía con algunos tips que después de mucho tiempo utilice para lograr tener la vida que deseo.

Antes de comenzar tienes que tener muy claro cuatro cosas fundamentales:

Es tu decisión y de nadie más, no es de tus padres, no es de tus amigos, etc, solo tuya.

Debes buscar ser feliz, los grandes filósofos dicen que la misión de cualquier persona en el mundo es la plenitud, es decir ser feliz.

La vida es solo una, ten la vida que siempre soñaste y haz todo lo necesario para conseguirla.

Se vale equivocarse, la vida siempre contempla errores, caídas y problemas, lo único que necesitas es saber cuántas veces te puedes levantar, si te equivocas de carrera, afronta las consecuencias, cambia y sigue con tu vida. Afirma Alexander Canossa- CEO – Emprendiendo Web

Para elegir una carrera lo primero que debes hacer es sentarte y pensar en realidad que deseas, aunque suene lógico la mayoría de jóvenes no le dedican el tiempo suficiente a pensar acerca de esta decisión, escribe que es lo que te gusta hacer y en qué eres bueno, el complemento de estas dos te va dar una buena dirección acerca de las posibles carreras. Luego mira el pensum de estas carreras, no te debe gustar todo el pensum, en una carrera universitaria igual que en el Colegio vas a encontrar temas que no te gustan, lo importante es que la mayoría de cosas te den ganas de aprenderlas.

Lo segundo es que la carrera que elijas esté acorde a tu Propósito de vida, se que el término propósito de vida suena como para personas mayores, pero en realidad estás en la edad perfecta para plantearte qué quieres de tu vida, como quieres que sea. La mayoría de personas no se plantean un propósito de vida de forma temprana y pagan esta decisión viviendo una vida que no querían durante muchos años, cuando tengas claro cual es tu propósito de vida, por lo que te vas a levantar cada mañana, lo que te hará sonreír y hervir la sangre cada vez que lo hagas, entonces será una de las personas que comienza a recorrer el camino del éxito y cada segundo e instante de tu vida valdrá la pena vivirlo.

Tercero no te llenes la cabeza de cucarachas (imposibilidades), no comiences con la parte negativa de que no vas a elegir una carrera porque es muy difícil, todo en la vida lleva sacrificio, ¿cuánto estás dispuesto a dar para alcanzar tu meta y ser feliz?, créeme elegir algo por ser sencillo o no, es un criterio totalmente inútil y que te puede afectar toda tu vida.

Lo cuarto es que debes tener en cuenta que la carrera es un potencializador, es una herramienta para llegar a ser quien quieres ser pero no es la única, existen cosas que debes saber y que seguramente en la universidad no lo aprenderás, cómo emprender, cómo finanzas personales, P.N.L, ventas, etc. Debes ser consciente que no solo es la universidad, es la vida, así que siempre debes pretender al crecimiento personal para alcanzar tus sueños y complementar tus estudios con más saberes, este punto es el que me ha llevado a tener el éxito que deseaba, a vivir la vida que quiero y hacer lo que realmente me gusta.

Busca vivir la vida que sueñas

¿Cómo empezar a cumplir tus sueños?

Los sueños son el motor de la vida, sino tenemos sueños no podríamos hacer aquellas cosas que parecen imposibles, que la humanidad llegará a la luna y explorará el espacio fue alguna vez un sueño, recorrer el mundo entero, crear la electricidad, etc. El mundo ha sido escrito por soñadores y soñadoras que han sabido pasar esos sueños de un mundo abstracto y materializarlos en la realidad.

Entonces la cuestión es ¿cómo volver reales mis sueños?, ¿quieres escribir un libro, crear una empresa, cambiar de trabajo, tener un mejor físico pero siempre existe algo que hace que aplaces esas cosas y que no cumplas tus metas?, bueno pues esto le pasa a la mayoría de personas en el mundo y la solución es muy sencilla, es tener un método, un proceso que te lleve a cumplir tus sueños.

Antes de aprender el método de cumplimiento de metas es necesario romper con algunos mitos acerca de los sueños.

1. La edad no importa, la edad es tan solo un número que no representa nada frente a nuestras metas y sueños, existen casos como los de Harland Sanders o más conocido como el Coronel Sanders creador de KFC que se convirtió en millonario a sus 80 años o Ray kroc que se convirtió en multimillonario con Mcdonalds a sus 60 años, también existen personas que han alcanzado su sueño muy jóvenes como Steve Jobs o Bill Gates que cambiaron el mundo de la tecnología cuando tenían apenas su mayoría de edad y así grandes personajes que no les importó el concepto de la edad, les importo lograr su sueño.

2. Aunque suene un poco trillado, no existe un sueño imposible, siempre he pensado que los únicos sueños que cambian la vida, son los sueños que suenan muy ambiciosos, lo que en realidad determina si un sueño es posible o imposible es que tan dispuesto estas para cumplirlo, qué tan lejos quieres llegar.

3. Las opiniones de los demás frente a tu sueños no importan, tu eres quien le da poder a esas opiniones y ya deja de hacerlo, he visto cómo muchos sueños se apagan y las personas viven una vida que no desean solo por la opinión de los demás, así que no dejes que los demás apaguen tus sueños.

Sabiendo ésto es hora de revisar el método para cumplir tus sueños, lo primero que debes hacer es organizarte, a la mente le encanta las cosas fáciles y organizadas, por este motivo vas sentar unas buenas horas y vas hacer un mapa mental.

El punto central es tu sueño, redáctalo de la forma más clara posible, recuerda colocarle una fecha en la que lo vas a cumplir, esté es a largo plazo.

El segundo son los objetivos, estos son a mediano plazo y es aquello que requieres para cumplir tu sueño.

El tercero son las metas, los pasos que a diario debes dar para cumplir los objetivos, por lo tanto son a corto plazo.

Un ejemplo sería:

Sueño escribir un libro, al finalizar este año.

Objetivo número uno: Tener un capitulo cada dos meses

Meta: escribir media hora diaria entre semana

Lo que vas hacer ahora que lo tienes plasmado es llevar un control de tu sueños, ese control debe ser semanal, no puede ser mensual, porque es el control de tus metas, es decir que si hoy escribiste la media hora lo das como realizado, sino lo hiciste le escribes pendiente, al finalizar la semana debes revisar cuantos pendientes tienes y cuantos realizados, si tienes más pendientes que realizados, estas por el camino erróneo, seguramente estás procrastinando, entonces lo que vas hacer es ponerte al día inmediatamente, vas hacer todo lo posible para quitar todos los pendientes y así estar más cerca de tu sueño. Cuando al finalizar la semana revisas y tienes todo realizado entonces vas a darte un premio, puede ser algo relajante como un masaje, un paseo o simplemente hacer lo que tu quieras, la mente percibe esto como beneficio por un buen trabajo y es entonces cuando adquieres el habito de cumplir metas. Al finalizar el mes o los dos meses, hacemos el control de los propósitos, es decir si las metas planteadas si nos están llevando a cumplir el propósito o si debemos modificarlas.

En esto consiste el método es tan sencillo como llevar un control diario y un control mensual, es la forma más efectiva de cumplir tus sueños haciéndote, consciente de ellos, cuidándolos como se debe y tomando acción cada día para cumplirlos.

Siempre he dicho que la vida es como un juego, tiene jugadores, metas, premios, castigos y sus reglas de juego.

Nosotros somos los jugadores, las metas son nuestros sueños, los premios y castigos son los vaivenes de la vida, los obstáculos, los problemas, los momentos felices, aquellas sonrisas inolvidables, las reglas simplemente son que siempre debemos perseguir nuestros sueños, pase lo que pase y así podremos alcanzarlos, deja de pensar que es imposible y comienza a jugar!.