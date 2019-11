Gobierno, centrales obreras y gremios rechazan incitación a violencia

–En el marco de la Mesa de Concertación Laboral el presidente de la república, Iván Duque Márquez firmó una declaración con varias centrales obreras y los gremios de la producción en la que reitera el respeto por la protesta pacífica y rechaza rotundamente el uso de la violencia e incitación a la misma. Esto a propósito del paro programado para el 21 de noviembre.

«Esta es una demostración que en Colombia entendemos que la protesta pacífica es un derecho, pero también dejamos claro todos, aquí, que rechazamos rotundamente la violencia y la incitación a la violencia, porque no queremos que el país sea incendiado con argumentos de odio», precisó Duque al término del encuentro.

El mandatario señaló que reiteró ante los representantes sindicales y empresariales que no ha presentado ninguna reforma pensional, que no está promocionando bajar el salario mínimo, que no avala, no acompaña, no respalda y además, rechaza la idea de que a los jóvenes se les pague menos del salario mínimo, que no respalda el aumento de la edad de pensión, ni tampoco el aumento de la cotización de los trabajadores.

«Hemos dejado claro que esta Mesa de Concertación debe ser un vehículo permanente para discutir medidas que tiendan a mejorar la formalización del empleo y a mejorar las condiciones laborales», puntualizó.

Por separado, los participantes en el encuentro firmaron la siguiente declaraciones:

“La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se permite informar a la opinión pública:

Que en sesión formal de la Comisión Permanente de Concertación de Política Salariales y Laborales del 12 de noviembre de 2019, se acordó comunicar los siguientes puntos:

1. Reiterar el mensaje de respeto al derecho constitucional de la protesta pacífica.

2. Rechazar rotundamente el uso de la violencia e incitación a la misma como mecanismo de protesta”.

Firman:

El Presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Julio Roberto Gómez.

El Presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Luis Miguel Morantes.

La Presidenta de Acopi, Rosmery Quintero Castro.

El Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master.

El Presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya.

El Presidente de Asobancaria, Santiago Castro.

El Vicepresidente de Fenalco, Eduardo Visbal.

La Ministra de Trabajo, Alicia Arango.

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo; José Manuel Restrepo.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia.

El Director del Departamento Nacional de Planeación Nacional (DNP), Luis Alberto Rodríguez.

El Presidente de la República, Iván Duque Márquez.

Los siguientes son los términos de la intervención del presidente Duque, luego de la reunion con sindicatos y gremios empresariales:

«Hemos adelantado el día de hoy una reunión extensa, una reunión productiva de la Mesa de Concertación Laboral. Una reunión donde pudimos hablar sobre las realidades y los retos del mercado laboral en el país y también donde pudimos dialogar sobre la jornada de protesta que se adelantara el 21 de noviembre.

Sobre eso quisiera leer estas notas:

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se permite informar a la opinión pública: Que en sesión formal de la Comisión Permanente adelantada el 12 de noviembre 2019, se acordó comunicar los siguientes dos puntos:

Primero, reiterar el mensaje de respeto al derecho constitucional de la protesta pacífica.

Y segundo, rechazar rotundamente el uso de la violencia e incitación a la misma como mecanismo de protesta.

Estos dos puntos breves y sencillos tienen un acuerdo por parte de algunas de las centrales obreras, con larga tradición en el país, de los gremios de la producción y del Gobierno Nacional.

Pero también quiero, como Presidente, expresarles que pude dirigirme en esta sesión formal de la Mesa de Concertación para dejar claros muchos puntos, de manera que no haya equívocos.

Primero, no existe ninguna reforma pensional presentada por nuestro Gobierno.

No existe ninguna reforma laboral presentada por nuestro Gobierno y hemos dicho que esos aspectos deben llevarse a cabo en una discusión permanente en esta Mesa de Concertación.

Dejé claro que nuestro Gobierno no está promocionando bajar el salario mínimo, como se ha tratado de aseverar por parte de algunos y nosotros hemos sido absolutamente claros que, todo lo contrario, este Gobierno ha propiciado en el marco de esta Mesa de Concertación, lo que el país vio el año pasado que ha sido el aumento real más importante del salario mínimo en 25 años.

También dejé claro que nuestro Gobierno no avala, no acompaña, no respalda y además, rechaza la idea de que a los jóvenes se les pague menos del salario mínimo. Lo he dicho en todas las formas, que esa propuesta no la compartimos, porque pauperiza, porque va en detrimento del ingreso de los jóvenes.

También, pude dejar claro que nuestro Gobierno no respalda el aumento de la edad de pensión. No solamente lo expresé como candidato a la Presidencia, sino que lo expresé como Presidente en repetidas ocasiones y hoy lo reiteré.

El Gobierno tampoco apoya el aumento de la cotización de los trabajadores y también dejé claro que el Gobierno no está promocionando ninguna afectación a Colpensiones, todo lo contrario, nuestro objetivo es seguir fortaleciendo tanto a Colpensiones como al Sena, porque son instituciones que le llegan al corazón del pueblo colombiano.

Dejé también claro, que el Gobierno va a objetar el artículo 44 de la Ley de Presupuesto, porque consideramos que se debe hacer esa precisión, para que no haya dudas ni malas interpretaciones sobre el uso de los recursos de la educación. Y que, además, nuestro Gobierno está comprometido en seguir apoyando la educación, porque hemos sido el Gobierno que ha logrado el mayor presupuesto de la historia nuestro país para un sector fundamental en la transformación social.

Y hemos dejado claro que esta Mesa de Concertación debe ser un vehículo permanente para discutir medidas que tiendan a mejorar la formalización del empleo y a mejorar las condiciones laborales.

Quiero agradecerles a los dirigentes de las centrales que nos acompañan acá.

Quiero agradecerle al doctor Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT.

Quiero agradecerle también al doctor Miguel Morales, presidente de la CTC, por acompañar esta declaración y porque consideramos que estos puntos son fundamentales para nuestro país.

Habiendo hecho esta declaración, quiero, también, agradecer a la Ministra (de Trabajo) Alicia Arango por haber propiciado este encuentro.

Y decirles, también, a los presidentes de los gremios aquí presentes, al doctor (Jorge Enrique, presidente de la SAC) Bedoya, al doctor (Bruce, presidente de la Andi) Mac Master, a la doctora Rosmery (Quintero, presidenta de Acopi) y a todos los que nos acompañaron el día de hoy, que esta es una demostración que en Colombia entendemos que la protesta pacífica es un derecho, pero también dejamos claro todos, aquí, que rechazamos rotundamente la violencia y la incitación a la violencia, porque no queremos que el país sea incendiado con argumentos de odio.

Nosotros los colombianos tenemos que tener claro, que todos podemos discutir y dialogar y podemos diferir en democracia, pero que la defensa de la democracia implica el rechazo categórico a la violencia y a que se pueda proceder con todas las herramientas de la ley frente a cualquier acto de vandalismo o ante cualquier violación de los derechos de los demás.

Muchísimas, muchísimas gracias.