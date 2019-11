Cámara de EEUU realizó primera audiencia pública en investigación de juicio político contra Trump

–La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos empezó este miércoles la primera audiencia pública desde que los demócratas de la Cámara emprendieron en septiembre una investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump para determinar si abusó de su cargo en sus interacciones con Ucrania.

En la audiencia pública inaugural están compareciendo William Taylor, encargado de negocios de la embajada estadounidense en Ucrania, y George Kent, subsecretario adjunto de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos.

Taylor y Kent asistieron a las declaraciones a puerta cerrada con los legisladores de la Cámara en octubre, durante las cuales expresaron su preocupación sobre los tratos del presidente con Kiev.

En su previamente preparada declaración de apertura, el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara, Adam Schiff, un demócrata de California y blanco frecuente de los ataques de Trump desde que empezaron los procedimientos de juicio político, dijo que los investigadores del juicio político están buscando respuestas de los testigos para determinar si Trump aprovechó una reunión en la Casa Blanca con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y millones de dólares en ayuda militar para ese país para presionar al líder ucraniano para que investigara a rivales políticos de Trump.

«Y si el presidente Trump hizo alguna de esas cosas, para determinar si ese abuso de poder es compatible con el cargo de la presidencia», dijo Schiff. «El asunto es así de simple y de terrible».

Schiff dijo que «todavía hay piezas faltantes» en la cadena de eventos relacionados con la controversia de Ucrania, a pesar de la evidencia recabada en las declaraciones anteriores de testigos citados.

Schiff acusó a Trump de entorpecer los esfuerzos de juicio político al ordenar a agencias del gobierno ignorar la solicitud de documentos y prohibir a los testigos comparecer en los testimonios como lo ordenaron los comités de la cámara.

«Estas acciones obligarán al Congreso a considerar», dijo el presidente, «si la obstrucción de los deberes constitucionales del Congreso por parte de Trump constituye un motivo adicional para el juicio político».

Devin Nunes, un miembro importante de la Comisión de Inteligencia y el principal republicano en el panel, condenó en sus declaraciones preliminares el esfuerzo de juicio político de los demócratas por considerarlo una campaña de difamación orquestada contra Trump.

«Se supone que debemos creer a estas personas cuando salen con una nueva serie de acusaciones, pero quien esté familiarizado con la guerra absoluta de los demócratas contra el presidente Trump no se sorprendería de ver todas las señales típicas de que esta es una campaña mediática de difamación cuidadosamente orquestada», dijo Nunes.

Nunes criticó a los demócratas por «impulsar el juicio político sin el apoyo de un solo republicano». La cámara controlada por los demócratas aprobó el 31 de octubre una resolución que formaliza la investigación de juicio político sin ningún voto de los legisladores republicanos.

Nunes señaló tres «cuestiones cruciales» que el Partido Republicano espera de las comparecencias: el pleno alcance de la coordinación demócrata con el informante cuya revelación de las interacciones Trump-Ucrania desencadenó la investigación de juicio político; el grado de intervención de Ucrania en la campaña de Trump en 2016; y el motivo por el cual la compañía energética ucraniana Burisma contrató a Hunter, hijo del ex vicepresidente Joe Biden, y si la posición de Hunter afectó o no las acciones de gobierno de la administración del ex presidente Barack Obama. (Información y foto Agencia Xinhua).