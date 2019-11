Ibagué, sede del tercer seminario sobre justicia transicional

La JEP, en convenio con la Universidad Nacional de Colombia, organiza este viernes 15 de noviembre, en Ibagué, el tercer encuentro del seminario itinerante “Hacia la consolidación de la paz: balance y perspectivas de la justicia transicional en Colombia».

La reunión tendrá dos paneles: ‘Características de la Justicia transicional en Colombia’ y ‘La Justicia transicional frente a las expectativas de la sociedad colombiana’, coordinados y moderados por Juan Gabriel Gómez Albarello, profesor del IEPRI.

Participarán, entre otros expertos, Jesús Ángel Bobadilla, magistrado y presidente de la Sección de Revisión de la JEP; Iván Garzón Vallejo, profesor de ciencias políticas de Universidad de la Sabana; John Jairo Uribe, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Ibagué; Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, y Augusto Trujillo, expresidente de la Cámara de Comercio de Ibagué y columnista de El Espectador.

Este conversatorio promueve un debate abierto sobre la justicia transicional, sus alcances y su importancia para la consolidación de la paz en Colombia.

El seminario será en la Universidad de Ibagué, entre 9:00 a.m. y 1:00 p.m., en el Salón 521 del Edificio Darío Echandía.

AGENDA

“Hacia la consolidación de la paz: balance y perspectivas de la justicia transicional en Colombia»

??8.00 a.m. a 8:45 a.m.: registro de asistentes.

8:45 a.m. a 9:00 a.m.: instalación mesa principal

9:00 a.m. a 9:05 a.m.: saludo Universidad de Ibagué.

9:05 a.m. a 9:10 a.m.: saludo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

9:10 a.m. a 9:15 a.m.: saludo del profesor Juan Gabriel Gómez Albarello, profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.

9:15 a.m. a 10:30 a.m. Primer panel: Características de la Justicia Transicional en Colombia.

Panelistas:

Iván Garzón Vallejo, profesor de ciencias políticas de Universidad de la Sabana.

Jhon Jairo Uribe, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Ibagué.

Jesús Ángel Bobadilla, magistrado presidente de la Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

10:30 a.m. a 10:45 a.m.: preguntas.

10:45 a.m. a 11:00 a.m.: receso

11:00 a.m. a 12:30 p.m. Segundo panel: La Justicia transicional frente a las expectativas de la sociedad colombiana.

Panelistas:

?Javier Díaz Molina, presidente Ejecutivo de ANALDEX.

Augusto Trujillo, expresidente de la Cámara de Comercio de Ibagué y columnista de El Espectador.

Jesús Ángel Bobadilla, magistrado presidente de la Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

?12:30 m. a 12:45 m.: preguntas.

12:45 m. a 1.00 p.m.: cierre.?