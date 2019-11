Se hundió en el Senado la moción de censura contra el exministro de Defensa Guillermo Botero

–Para unos congresistas, la moción de censura contra el renunciado ministro de Defensa Guillermo Botero, se hundió. Para otros, la votación deberá repetirse y para los más, ya no es necesaria.

El hecho es que en la sesión de este miércoles en el Senado de la Republica no se alcanzaron los 55 votos requeridos para aprobar la medida que significaba lo que ya ocurrió: la renuncia de Botero.

El resultado de la votación fue 49 por el Sí y 4 por el No.

El ausentismo hundió la iniciativa. Las bancadas de Mira, Colombia Justa Libres, Conservadores y el Centro Democrático, en su mayoría no estuvieron presentes. A ellos se les sumaron algunos de los miembros que habían anunciado su voto positivo.

El senador Roy Barreras principal promotor de la moción expresó que no hubo decisión, No hubo quórum y que la votación de censura debe repetirse el lunes.

“Lo intente advertir al inicio de la sesión. La ley mal hecha abre una brecha entre la audiencia de censura y 10 días para la votación. Le da margen al gobierno para el filibusterismo! Y eso pasó”, trinó en su cuenta en Twitter.

Barreras añadió: Lo advertí desde un principio! Las censuras deben votarse en caliente! El mismo día de la audiencia de censura. Me fue más fácil tumbar al ministro que mantener las mayorías en un congreso fácil presa del filibusterismo. Hay un hecho el ministro se cayó. Pero no es suficiente.

En concepto del Senador del Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía la moción no prosperó porque “los verdaderos culpables son los grupos al margen de la ley que reclutan menores de edad para tenerlos como carne de cañón en sus filas. No se cometió un crimen, por parte de las autoridades, como el senador Barreras lo intentó mostrar”.

Roy Barreras advirtió también: 49 senadores se quedaron hasta el final acompañándonos votando la censura. Dos razones por las que otros no votaron: Unos creían que ya caido el ministro la censura era innecesaria y otros escaparon del salón faltando a su compromiso: es el filibusterismo. Venden su conciencia.

El senador Armando Benedetti proclamó: NO HUBO MOCIÓN DE CENSURA. Faltaron 6 votos. La política es sucia y la mayoría de las almas que están aquí se rinden ante pequeñeces, no les ha dolido ni un segundo los niños asesinados, ni los falsos positivos. El Congreso NO representa a nadie.

Se entiende que los del @CeDemocratico, @soyconservador, @PartidoMIRA y @ColJustaLibres se salgan de la votación, pero ¿cómo explican su ausentismo los senadores de las bancadas que anunciaron su voto positivo para la moción de censura y que minutos antes estaban presentes? pic.twitter.com/yKdupXPk47 — Armando Benedetti (@AABenedetti) 14 de noviembre de 2019