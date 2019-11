Boyacoman presenta su nuevo show llamado “Los Años Maravillosos”

Boyacoman uno de los humoristas colombianos más queridos en la actualidad nos presenta su nuevo show llamado “Los Años Maravillosos”, un show muy personal que el humorista ha creado para divertir a los colombianos y del cuál realizará una única función el próximo sábado 23 de Noviembre en el Vive Astor Plaza.

Boyacoman llega a las tablas del teatro con esta obra en la que ha querido hacer una recopilación de los mejores momentos de su infancia, esa época maravillosa para él y para muchos de nosotros, en las que lo único que nos importaba era ser niños y vivir las mejores vivencias al lado de los amigos.

“Los Años Maravillosos, es una recopilación de mi infancia, que al pensarlo fue la infancia de muchos de nosotros, los juegos, los regaños, la vida tan hermosa que llevábamos sin Tecnología. Esto es un encuentro con nuestras raíces, esas que al recordarlas nos dan ganas que nuestros hijos también las vivan, nadie en ningún lugar del mundo creció tan bonito como nosotros, tantas aventuras como los raspones que se nos hacían cuando improvisamos rápido y furioso en un carro de balineras, entre muchas otras», asegura Boyacoman.

«Esto es un show al que hay que llevar a nuestras mamás, porque es darle la oportunidad que se rían de ellas mismas y sus jueteras y sermones” puntualiza.

En estos tiempos donde la tecnología es el rey, donde correr se volvió mecánico, donde las peleas ahora son digitales, hoy es un día para escapar a nuestros años maravillosos. Quién no bailo trompo y con él el alma, quién no jugó pikis, quién no ha jugado con las bolas. Los años Maravillosos promete ser un divertido show donde todos los que tuvimos la oportunidad de vivir esa época recordaremos con nostalgia y diversión.

“los años maravillosos siempre fueron, son y serán los mejores del mundo”