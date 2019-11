Duque: Ya está superado el debate de los que votaron por el Sí o por el No

–“Anhelar una Colombia en paz, sin violencia, tiene que ser una tarea de todos los que estamos acá, de los que votaron por el Sí, de los que votaron por el No, que ya debe estar superado ese debate», aseguró el presidente Iván duque.

«Ese ya no es el debate de los colombianos. El debate los colombianos es cómo construimos hoy la Paz con Legalidad, y donde nosotros entendamos que hay que llegarles a esos 170 municipios golpeados por la violencia, porque si bien eso hace parte de la reimaginación, eso hace parte de la realidad de hoy”, agregó.

Las precisiones las hizo el Presidente, Iván Duque Márquez, en la presentación del libro ‘Reimaginando Colombia’, obra presentada por la compañía McKinsey, como parte de la celebración de sus 25 años de labores en el país.

En su intervención, el Jefe de Estado dijo que “imaginar esa Colombia, soñarla, acariciarla, también significa que nosotros vayamos a la ruralidad en la construcción de la paz, y nosotros la llamamos Paz con Legalidad, pero no para controvertir a nadie”.

Por esta razón, aseguró que “en estos 15 meses pasamos de 2 a 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial; ahí no puede haber nada negativo para la construcción de la paz en Colombia, y si estamos llevando más de 500 mil millones de pesos en Obras por Impuestos a esos territorios, edificando la capacidad de llegar hasta la Colombia profunda, pues eso también es parte de la Colombia que soñamos”.

Recalcó que “todos los que han dejado la violencia hoy están siendo acompañados, y los que quieran regresar a ella a oprimir, a atentar contra el pueblo colombiano, los tenemos que enfrentar, todos, bajo el principio constitucional de hacer respetar nuestro país”.

En este sentido, comentó que “me preguntan cuál es la Colombia que debemos tener en el 2050 o el 2040. Yo quiero ver una Colombia donde nunca más estemos hablando del capo, del cabecilla, del patrón, del jefe, y estemos hablando de los científicos colombianos, de los artistas colombianos, de los emprendedores colombianos; que nosotros estemos hablando de las empresas colombianas que están listadas en las bolsas del mundo”.

Respeto por la protesta social pacífica

En su intervención, el Jefe de Estado reiteró que el Gobierno respeta la protesta social pacífica, como “una expresión en democracia”.

No obstante, agregó, “lo que no puede ser es que algunos quieran pescar en río revuelto y aprovecharse de la expresión de la protesta social pacífica para fomentar el pillaje, el vandalismo, la destrucción; nosotros lo que queremos como sociedad es escuchar permanentemente; lo que nos diga el país lo tenemos que procesar todos y adaptarlo y entenderlo y poder dialogar para construir hacia adelante”.

“Pero nosotros no podemos dejar que algunos llamen a celebrar lo que ha ocurrido en otros países, porque yo no celebro que en otros países hay algunos que hablen de la calidad del empleo, pero han incendiado los lugares de trabajo de la gente humilde; yo no acepto que algunos hablen de la movilidad, y salgan a destruir los sistemas de transporte masivo donde se movilizan miles de ciudadanos honestos para llegar a sus puntos de trabajo”, enfatizó.

Y puntualizó: “Esa no es la democracia, esa no es la Colombia que hemos construido ni la que queremos construir”.