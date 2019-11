Esta es la agenda de conciertos para el primer semestre de 2020 en Bogotá

Bogotá se sigue consolidando como escenario para los más importantes artistas nacionales e internacionales. En el primer semestre de 2020 tendremos grandes conciertos en escenarios que se han vuelto emblemáticos. Conoce la nómina de artistas y prográmate para escuchar a tu favorito.

Eros Ramazzotti

El artista italiano Eros Ramazzotti regresa a Colombia después de 20 años. El 2 de febrero, los asistentes podrán disfrutar en el Movistar Arena de Bogotá de este concierto, que el artista hace en el marco de su gira «Vita ce n’è».

El artista italiano interpretará éxitos de su carrera como: ‘Cosas De La Vida’, ‘La Cosa Más Bella’ y ‘Otra Como Tú’, entre otros.

Backstreet Boys

Backstreet Boys llegarán a América Latina con su exitoso ‘DNA World Tour’. Después de haber agotado espectáculos en toda Europa y Norte América, el grupo visitará America Latina y entre esos destinos estará Colombia.

Tras 26 años de carrera artística, los Backstreet Boys se han consolidado como uno de los grupos más exitosos de música pop. El público bogotano agotó la primera fecha, prevista para el 1º de marzo de 2020, y los organizadores abrieron otra al día siguiente. La cita es en el Movistar Arena de Bogotá.

Alejandro Sanz

Con más de 25 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, Alejandro Sanz se ha convertido en unos de los artistas españoles más reconocidos en el mundo.

El cantante español recorrerá varias ciudades del mundo con “#LaGira”, un espectáculo concebido para grandes recintos y para los mejores públicos.

Su tour llega al Movistar Arena de Bogotá el 12 de marzo del 2020, allí presentará sus nuevas canciones y sus mejores éxitos y se reencontrará con el siempre fiel público colombiano.

Maroon 5

La banda multiplatino Maroon 5, ganadora de tres premios Grammy, ha anunciado las fechas para su próxima gira sudamericana 2020 y Colombia está incluida.

Llegarán a nuestro país el 14 de marzo de 2020 y la presentación será en el Parque Salitre Mágico de Bogotá.

El anuncio de la gira de la banda sigue después del debut de su sencillo más reciente, “Memories” este es el lanzamiento que sucede a su exitosísimo himno ‘Girls Like You’.

Juanes

El cantautor colombiano Juanes anunció su regreso a Bogotá para un concierto el 14 de marzo del 2020 en el Movistar Arena de Bogotá.

‘Juanes Para Todos’ será un show donde el artista hará un recorrido musical de sus éxitos como ‘A Dios Le Pido’, ‘Fuego’, ‘La Camisa Negra’ y ‘Me Enamora’, entre otros.

El concierto promete estar lleno de sorpresas y lo podrán disfrutar personas de todas las edades.

Estéreo Picnic

El Festival Estéreo Picnic vuelve en el 2020 con una cartelera de artistas de lujo.

Guns n’ Roses, The Strokes y The Chemical Brothers lideran el cartel para el próximo año, además de figuras como Rita Ora, Paulo Londra, El Binomio de Oro de América y Cage The Elephant, entre muchos otros.

Todos los interesados en vivir tres días de música y conciertos tendrán que reservar los días 3, 4 y 5 de abril del 2020 en el campo de golf Briceño 18.

Kiss

La agrupación KISS regresa a Colombia en su gira de despedida.

Esta será la ultima oportunidad que tendrán los fans de Kiss en Colombia para disfrutar de la banda en vivió una carrera musical impecable de casi 50 años. El concierto será el 30 de abril del 2020 en el Movistar Arena de Bogotá.

Contará con un gran montaje técnico y de efectos especiales únicos, diseñados exclusivamente para la banda.

Fito Paez

¡El gran icono del rock latinoamericano vuelve al país!

Fito Paez y ‘La Conquista del Espacio Tour’ llegará a Colombia el 16 de mayo del 2020, para brindar un espectáculo a todos sus seguidores, donde el argentino hará un viaje musical por toda su historia discográfica.

El artista se presentará con un formato full banda, incluyendo en el repertorio temas como: ‘Circo Beat’, ‘Mariposa Tecknicolor’, ‘Dar Es dar’ y ‘Dos En La Ciudad’, entre otros.

Billie Eilish

La joven revelación del 2019, Billie Eilish, vendrá por primera vez a Colombia a un concierto el próximo 7 de junio del 2020 en el Movistar Arena de Bogotá.

La cantante se ha convertido en una de las artistas más relevantes de esta generación gracias a su álbum debut ‘¿When we all fall asleep, where do we go?’ que se ha convertido en el álbum más vendido de los Estados Unidos en el 2019.