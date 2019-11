Congresistas buscarán que Reforma Tributaria tenga más contenido social

Loterias

Loterías del 14 de noviembre en Colombia:

Bogotá 2846 – Serie 055

Quindío 8093 Serie 063

DORADO

Mañana 6936 – Tarde 5272

CULONA:

Día 2994 – Noche 5212

ASTRO SOL

8817 Signo Sagitario

ASTRO LUNA

6810 – Signo Cáncer

PIJAO:

5832

PAISITA:

Día 5319 – Noche 1058

CHONTICO:

Día 1902 – Noche 8419

CAFETERITO:

Tarde 3731 – Noche 8066

SINUANO:

Día 8267 – Noche 7609

CASH THREE:

Día 949 – Noche 740

PLAY FOUR:

Día 0299 – Noche 7051

SAMAN:

3860

CARIBEÑA:

Día 1505 – Noche 8097

WIN FOUR:

7316

EVENING:

9635

MOTILÓN:

Tarde 7819 – Noche 1875

LA FANTÁSTICA:

Día 4792 – Noche 6712

ANTIOQUEÑITA

Día 2939 – Tarde 5363