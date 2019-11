Incautan más de una tonelada de cocaína en aguas del Pacífico colombiano

Loterias

Loterías del 17 de noviembre en Colombia:

DORADO

Noche 2342

CULONA:

Noche 0578

ASTRO LUNA

7166 – Signo Cáncer

PIJAO:

5794

PAISITA:

Día 8785 – Noche 5694

CHONTICO:

Día 2599 – Noche 0938

CAFETERITO:

Noche 4299

SINUANO:

Día 6958 – Noche 7311

CASH THREE:

Día 979 – Noche 061

PLAY FOUR:

Día 7159 – Noche 3528

SAMAN:

3545

CARIBEÑA:

Día 3666 – Noche 0738

WIN FOUR:

6467

EVENING:

3861

MOTILÓN:

Tarde 9040 – Noche 7755

LA FANTÁSTICA:

Noche 5627

ANTIOQUEÑITA

Día 0154 – Tarde 9499

RESULTADOS DEL SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE

Baloto 03 07 23 30 35 05

Revancha 06 21 23 31 32 15

Boyacá 0236 Serie 188

Cauca 7949 Serie 062