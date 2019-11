Por qué es importante la modernización o cambio de ascensores y escaleras eléctricas

El transporte vertical es una herramienta primordial para grandes obras de infraestructura. Su crecimiento está ligado, pues todo edificio o edificación con una altura igual o mayor a 5 pisos, por ley deberá contar con equipos de transporte vertical.

Es por eso, que la compra y venta de estos equipos se ha estimulado significativamente en los últimos años, lo cual representa un incentivo importante para compañías como Schindler Colombia, quienes a su vez, traen al mercado: innovación, tecnología y diseño, no sólo como tendencia, sino como respaldo en seguridad y experiencia para los usuarios.

Teniendo esto en cuenta, es de gran importancia tomar conciencia de la responsabilidad en el mantenimiento y funcionamiento de estos equipos, ya que son de uso diario y no sólo nos facilitan el transporte, sino que también terminan siendo los responsables de movilizarnos de manera segura. Ahora este tipo de transporte no solo debe cumplir con las normas vigentes colombianas; se debe regir así mismo, por ciertos parámetros en cuanto a la estética y su funcionalidad, lo cual se ha convertido en un aspecto clave, pues la necesidad de mover personas, bienes y carga de manera rápida y segura se identifica como un gran diferencial para cualquier construcción.

En este sentido, los constructores han convertido en una de sus grandes prioridades el tener equipos de alta calidad, que garanticen la seguridad de los usuarios y les brinden una experiencia integral y confiable en todo momento. En el caso específico de nuestros equipos Schindler, se cuenta con una vida útil que ronda entre los 15 y 20 años. Sin embargo, somos conscientes que debemos estar preparados para responder a las necesidades de los nuevos usuarios y de aquellos clientes que desean hacer modernizaciones acordes a las tendencias y normatividades que van saliendo con el tiempo.

Siendo esto así, se deberán hacer cambios en los ascensores y escaleras que a este momento, no se encuentren actualizados con la normativa correspondiente a las características que deben cumplir en cuanto a requisitos de seguridad e infraestructura (normativa 5926-1), o aquellos que no cumplan con las indicaciones que por ley se deben tener en cuenta para el acceso al cuarto de máquinas, velando por la seguridad de los técnicos de mantenimiento (normativa 1409). De la misma manera, si los equipos no cuentan con las normativas y regulaciones necesarias para personas con discapacidad, es necesario que se realice un cambio o una adecuación de los mismos.

Recomendaciones:

Si usted identifica que el equipo o alguna de sus partes está presentando fallas, puede ser por el tiempo de uso, la falta de mantenimiento o desgaste de las piezas, esto, deberá ser una alerta para los encargados. De igual forma, si llega a identificar que su consumo de energía se ha comenzado a elevar significativamente y tiene sospechas de la maquinaria de su ascensor o de su escalera eléctrica, evalúe opciones de cambio o modernización y consulte a los profesionales en la materia.

Ahora el cambio o modernización de los equipos es mucho más sencillo, esto gracias a la facilidad de acceso y desmonte que puede tener un técnico experto para realizar el trabajo. Sin embargo, en el caso de las escaleras eléctricas comúnmente se aconseja hacer cambios solamente de la parte interna y conservar la estructura ya que el desmonte de una escalera implicaría llevar maquinaria pesada que podría afectar sus zonas comunes.

Para el caso de las modernizaciones busque siempre que se realicen actualizaciones altamente fiables que garanticen el funcionamiento y la disponibilidad en todo momento de sus maquinarias de transporte vertical. Desde Schindler, nos preocupamos por proveer a nuestros clientes con piezas de alta duración que cumplan con todas las normas de seguridad y estén disponibles siempre que usted lo necesite. Además de esto, nuestros acabados estéticos y programa de reducción de ruido permitirá que se garantice la mejor experiencia durante el trayecto de los usuarios.

Nuestros procesos de modernización consistirán en reemplazar aquellas partes de los equipos que hayan cumplido su ciclo y estén a punto de convertirse en obsoletas, por nuevos componentes con tecnologías mucho más novedosas que renueven sus equipos en todos los aspectos. Desde el funcionamiento interno de las maquinarias, hasta el aspecto físico y el confort que pueden brindar a los usuarios, se hará evidente el cambio y la mejora de los equipos en su funcionamiento eficiente y seguro en todo momento.

Nuestro valor agregado más allá de lo moderno que se puede ver un equipo respondiendo a las tendencias del momento, yace en la seguridad y la sostenibilidad de los procesos que brinda Schindler para cada uno de sus clientes y equipo técnico. Nuestra prioridad siempre será el hacer uso de las mejores herramientas y materiales que garanticen un funcionamiento óptimo en todo momento de nuestros equipos a la vez que aportamos al cuidado del medio ambiente haciendo uso en aproximadamente un 80% de materiales reciclables para la construcción de nuestros ascensores y escaleras.