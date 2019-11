Cáncer de pulmón: el segundo más mortal en Colombia

El cáncer de pulmón es el segundo más mortal en Colombia, con un gran impacto humano, social y económico. Según datos de Globocan 2018, esta enfermedad presentó 5.856 casos nuevos el año pasado en el país.

“La enfermedad comienza en los pulmones y se puede diseminar a los ganglios linfáticos del tórax y a otros órganos como el hueso, glándulas suprarrenales, cerebro e hígado”, explica la doctora Aylen Vanessa Ospina, vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología (ACHO).

A su vez, hay diferentes tipos de cáncer de pulmón: no microcítico y microcítico. El cáncer de pulmón no microcítico (células no pequeñas) es el cáncer de pulmón más común. Alrededor del 85% de los cánceres de pulmón son de células no pequeñas. Por su parte, el cáncer de pulmón microcítico (también denominado cáncer de células pequeñas), tiene a propagarse rápidamente. Cerca del 10 al 15% de los cánceres de pulmón son de células pequeñas2.

El riesgo de padecer cáncer de pulmón se incrementa por factores de riesgo como el tabaquismo, el humo secundario del cigarrillo, la exposición a sustancias como el asbesto o el arsénico, así como los antecedentes personales o familiares del cáncer de pulmón3.

“El humo del tabaco es una mezcla mortal; de hecho, las personas que fuman cigarrillos son entre 15 y 30 veces más propensas en desarrollar la enfermedad. Por otro lado, la exposición a materiales químicos como el asbesto inciden en la aparición de este tipo de cáncer”, asegura la experta.

Por eso, se recomienda prestar atención a los siguientes síntomas, puesto que el cáncer de pulmón es distinto en cada paciente o puede manifestarse cuando ya está en una etapa muy avanzada:

Tos persistente o que empeora

Dolor de pecho

Dificultad para respirar

Sibilancias

Tos con sangre

Sensación de cansancio la mayoría del tiempo

Pérdida de peso sin causa conocida