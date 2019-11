Capturaron a sujeto que dejó olvidada maleta que causó pánico en el Metro de Medellín

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general Eliécer Camacho, confirmó que el sujeto que dejó olvidada una maleta al interior de un vagón del Metro de Medellín, fue capturado, a pesar que no se trató de una acción criminal, pero causó la evacuación del sistema de transporte.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 6:30 a. m., y los usuarios de la estación San Antonio fueron evacuados.

Desde ese momento, la empresa de transporte informó que, «por motivos de seguridad», el servicio de la línea A solo operaría entre las estaciones La Estrella – Poblado y Niquía – Berrío, mientras que la línea B operó entre Cisneros y San Javier.

Por su parte el general Camacho indicó que “La maleta fue abandonada para observar la reacción de las autoridades y en su interior tiene una camiseta impregnada de orina. Personal de carabineros llegan y observan que es una especie de señuelo y horas más tarde se captura a esta persona, creemos que es habitante de calle y tiene cuatro antecedentes judiciales”.

El oficial explicó que la persona que dejó “olvidada” la maleta fue capturada horas más tarde en el parque de Berrío.

El Metro de Medellín invitó a los pasajeros a que no descuiden sus objetos personales y no los dejen en los trenes o estaciones para no tener que activar estos protocolos que causan demoras en el servicio y retrasan el viaje de miles de usuarios.