Cauca: reportan un indígena muerto y otro herido tras ataque armado en municipio de Morales

El hecho habría sucedido en el resguardo indígena de Chimborazo, municipio de Morales, Cauca, donde se conoció que un comunero indígena murió, tras el ataque de hombres armados.

Al parecer la guardia hacía un control territorial, erradicando cultivos de uso ilícito, cuando fueron atacados presuntamente por quienes tenían a cargo ese predio.

Jaime Asprilla, secretario de Gobierno del Cauca, dijo que: “Tenemos la presencia de organizaciones delincuenciales, entre grupos armados residuales, disidencias de las Farc y ELN; destacamos que la fuerza pública ha tenido golpes certeros en contra de estos grupos y esperamos que con el refuerzo de seguridad que ha llegado al departamento se puedan combatir a estos bandidos”.

Al respecto, el senador Roosvelt Rodríguez, indicó que: “Los indígenas, dirigentes políticos y líderes sociales han sido asesinados injustamente por ser defensores de los derechos humanos. El Congreso ha estado atento y estar presentes hoy en el Cauca es una forma de solidarizarse con la situación”.

Mientras que Iván Cepeda aseguró que: “En muchos municipios no tienen el servicio del agua, no hay carreteras, hay total abandono del Estado en los servicios básicos. El narcotráfico no es el único problema que existe en este departamento”.