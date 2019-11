Colombia realizó último entrenamiento de cara a amistoso con Ecuador

La Selección Colombia realizó su último entrenamiento en el campo de los Red Bulls en New Jersey antes de enfrentar a Ecuador. Allí el cuerpo técnico ultimó los detalles para el juego de preparación.

Durante la sesión, el cuerpo técnico hizo trabajos de definición y posteriormente fútbol, donde probó diferentes alternativas de cara al compromiso frente a los ecuatorianos.

Antes del entrenamiento, el director técnico Carlos Queiroz ofreció una rueda de prensa, donde habló sobre la actualidad de su equipo y analizó al rival.

«Hay dos formas de estar en la vida. Una es valorar lo que tenemos, otra es valorar lo que no tenemos. Debemos valorar lo que tenemos y lo que hacemos, y no lo que no tenemos o lo que nos gustaría tener. Yo valoro lo que tenemos, los jugadores que se sacrifican y que están. Un grupo de jóvenes que está creciendo», señaló Queiroz.