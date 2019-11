Si eres víctima del conflicto y quieres estudiar en la U, ten en cuenta esta convocatoria

Víctimas del conflicto, que estén interesadas en cursar estudios de educación superior en Bogotá, podrán postularse a la cuarta convocatoria liderada por el Distrito y la Nación. Estará abierta hasta el 24 de noviembre.

Como requisitos esenciales, quienes estén interesados en postularse deben estar incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV) o reconocidos en los procesos de Restitución de Tierras o Justicia y Paz, así como estar cursando o encontrarse admitidos en una institución reconocida por el Ministerio de Educación Nacional para programas de pregrado en el nivel técnico profesional, tecnológico o universitario en modalidad presencial en Bogotá.

“El compromiso de las víctimas del conflicto ha sido determinante para obtener resultados positivos en los proyectos y procesos liderados desde la Alcaldía. Con relación al proceso de educación superior, no contamos con deserciones y, con orgullo, podemos afirmar que hemos contribuido al fortalecimiento de sus capacidades, constituyéndose Bogotá en un territorio que genera oportunidades y reconstruye el tejido social en sus comunidades”, destacó Gustavo Quintero, alto consejero para las Víctimas del Distrito.

Entre 2016 y 2019, la Alcaldía de Bogotá, a través de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, ha destinado más de 8.900 millones de pesos en educación superior, permitiendo la reconstrucción de su proyecto de vida a 525 sobrevivientes de la guerra, quienes además de ser beneficiarios del costo de la matrícula reciben recursos de sostenimiento y permanencia.

La estrategia ‘Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior para la Población Víctima del Conflicto Armado’ se da en el marco del proyecto ‘Alianza para nuevos comienzos’, medida de reparación adoptada por el Ministerio de Educación Nacional, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), el ICETEX, la Secretaría de Educación Distrital y la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación de Bogotá. Los recursos del fondo están destinados a financiar créditos educativos condonables de pregrado en respuesta a lo ordenado por la Ley de Víctimas 1448 de 2011.

Las personas interesadas podrán consultar el reglamento operativo y el texto de la convocatoria en la página www.icetex.gov.co, y realizar la inscripción a partir del 18 de noviembre.

Socialización a través de plataformas digitales y en las localidades

La Alta Consejería para las Víctimas del Distrito realizará la socialización de la convocatoria a través de sus plataformas digitales y en los Centros Locales de Atención a Víctimas (CLAV) para que los interesados formulen sus inquietudes a profesionales de la Nación y la Alcaldía. El cronograma es el siguiente:

Facebook Live – 18 de noviembre – 3:00 p.m. https://www.facebook.com/victimasbogota/

CLAV Ciudad Bolívar – 13 de noviembre – 8:00 a.m. Carrera 17 F #69 A-32 Sur

CLAV Patio Bonito – 13 de noviembre – 2:00 p.m. Carrera 87 # 5B-21

CLAV Sevillana – 13 de noviembre – 8:00 a.m. Calle 44 D Sur #72-13

CLAV Chapinero – 13 de noviembre- 2:00 p.m. Calle 63 #15-58

CLAV Suba – 18 de noviembre – 8:00 a.m. Transversal 126 #133-32

CLAV Rafael Uribe Uribe – 18 de noviembre – 8:00 a.m. Calle 22 Sur #14 A-99

CLAV Bosa – 19 de noviembre – 9:00 a.m. Calle 69ASur # 92-47