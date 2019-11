Tenemos obligación como Estado de hacer frente a cualquier manifestación de violencia: Gobierno

Loterias

Loterías del 18 de noviembre en Colombia:

Cundinamarca 4748 – Serie 105

Tolima 6288 – Serie 003

DORADO

Mañana 0899 – Tarde 7477

CULONA:

Día 6456 – Noche 5152

ASTRO SOL

5478 – Signo Acuario

ASTRO LUNA

7837 -Signo Cáncer

PIJAO:

6972

PAISITA:

Día 8675 – Noche 5776

CHONTICO:

Día 3622 – Noche 2060

CAFETERITO:

Tarde 1654 – Noche 2803

SINUANO:

Día 6727 – Noche 7943

CASH THREE:

Día 293 – Noche 180

PLAY FOUR:

Día 3891 – Noche 3525

SAMAN:

0450

CARIBEÑA:

Día 8520 – Noche 5126

WIN FOUR:

8324

EVENING:

7469

MOTILÓN:

Tarde 7516 – Noche 7048

LA FANTÁSTICA:

Día 7252 – Noche 8600

ANTIOQUEÑITA

Día 0807 – Tarde 8580