Vicepresidencia puso en marcha la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción

La Vicepresidente Marta Lucía Ramírez puso en marcha la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción –RITA-, cuyo objetivo es fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción y acercar a los ciudadanos a las instituciones públicas a través de canales de participación ciudadana y transparencia.

“Tenemos que lograr una sociedad cero tolerancia con los corruptos y el compromiso de todos los colombianos de tener unos niveles éticos más elevados. Ser corrupto es no pagar el pasaje de Transmilenio, es no pagar peajes, es no pagar impuestos, es no dar factura a los clientes, es presentar incapacidades médicas falsas”, afirmó Ramírez.

Añadió que RITA se convierte en un canal confiable de denuncias que fomentará la cultura de la legalidad, integridad y transparencia diseñada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

“Todas las entidades del gobierno han designado un oficial de transparencia quien estará encargado de recibir información y todas las denuncias sobre posibles actos de corrupción al interior de cualquiera de estas instituciones. Ellos estarán trabajando muy de cerca con las oficinas de control interno, que también conforman esta red, para vigilar y garantizar que los recursos estén bien cuidados”, manifestó.

Las acciones del gobierno nacional en la lucha contra la corrupción durante estos 15 meses van desde diseñar herramientas y políticas públicas, hasta lograr interacciones a través de la cooperación interinstitucional e internacional donde prevenir es la primera bandera para frenar de manera definitiva las prácticas corruptas que afectan el manejo del Estado y lesionan a la sociedad.

De otro lado, la Vicepresidente dijo que mediante el “Observatorio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción”, se realiza un monitoreo permanente sobre este fenómeno arrojando, con base en información del INPEC a mayo de 2019, que hay un total de 4.417 personas condenadas por delitos asociados a la corrupción de los cuales 2.239 condenados están gozando de casa por cárcel.

“Es inaceptable que haya casa por cárcel para los corruptos y es inaceptable que no se inicien procesos de extinción de dominio de inmediato para aquellas personas que están condenadas por corrupción”, enfatizó.

Agregó que desde la Vicepresidencia se ha desplegado una gran cruzada contra la corrupción: realizamos 32 Comisiones Regionales de Moralización en el país que trabajaron en la prevención de procesos de contratación pública por el orden de 2.5 billones de pesos; se realizaron capacitaciones en 8 departamentos a 3.793 funcionarios públicos, a través de los Talleres con Enfoque Territorial (TET) en temas de Pliegos Tipo, transparencia, defensa jurídica del Estado, entre otros; se suscribieron 9 pactos de Transparencia y una Ruta de Integridad; y se elaboró el “Manual de Banderas Rojas”, que recoge las buenas prácticas y estándares internacionales para la detección de hechos de corrupción en los procesos de contratación estatal.

Dijo que “la lucha contra la corrupción es de todos y debemos hacer un gran bloque contra los corruptos. La acción de la ciudadanía es fundamental y aquí tendremos que crear una cultura de la transparencia y de la integridad”. De otra parte, presentó a Beatriz Elena Londoño Patiño quien asumirá el cargo como Secretaria de Transparencia.