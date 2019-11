Ya viene la muestra de Cultura Afro en Bogotá

Del 20 al 28 de noviembre, la Cinemateca de Bogotá presenta la cuarta edición de la Muestra Afro. En esta versión, los componentes audiovisuales, académicos y expositivos explorarán las políticas y estéticas de la representación africana y su diáspora en Colombia.

La muestra presentará dos secciones, una internacional de cinco obras audiovisuales y una nacional curada por Wi Da Monikongo –Consejo Audiovisual Afrodescendiente de Colombia-, un performance y tres eventos académicos con invitados representantes de las diferentes regiones del país en las que el consejo tiene presencia.

En la sección nacional, se presentarán muestras especiales de cortometrajes, enmarcadas en temáticas: Afro-cosmogonías, cuerpos y resistencia, Programa infantil, Organización para la vida, comunidades afrocolombianas, Territorios ancestrales, Luchas afrolibertarias, Territorio invitado: Buenaventura ¡El Pueblo no se rinde carajo!

Cinco películas internacionales componen la sección internacional, You will die at twenty, The giverny document (Single channel), Swinguerra, Rafiki,Do the right thing, obras originarias de Sudán, Francia, Estados Unidos, Brasil y Kenia. La programación incluye tres encuentros académicos: Resistencias audiovisuales con los Johan Asprilla, Mariam Quintana, Patrick Mosquera, Eduardo Montenegro, John Narváez y Ana Garzón, como invitados y la moderación de Liliana Angulo Cortés.

La inauguración

La inauguración será este miércoles 20 de noviembre a las 07:00 p.m. en la Sala Capital de la Cinemateca, con presencia de los realizadores y la entrada será libre.

Esta proyección recoge una muestra de cinco cortometrajes nacionales, titulada: Territorio invitado: Buenaventura ¡El Pueblo no se rinde carajo!

El fin de semana de la muestra, los días viernes 22 y sábado 23 de noviembre, a las 7:00 p.m. en la Sala E de la Cinemateca, están convocados los bogotanos a vivir la danza por medio del performance Derrum-Bá, obra del grupo Diokaju ganadores de la Beca de Investigación-Creación para coreógrafos, compañías y grupos de danza 2014, del Ministerio de Cultura.

Para conocer toda la programación visita la página www.cinematecadebogota.gov.co

Importante…

Las funciones de películas tienen costo, las charlas académicas y el performance Derrum-Bá son con entrada libre.