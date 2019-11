Bolivia busca concretar elecciones para frenar la crisis

–Ante las trabas en el diálogo con legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido del expresidente Evo Morales, surgen más pedidos para agilizar la convocatoria a nuevas elecciones en Bolivia.

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé, aseguró que en 2005 cuando quedó al mando del país por sucesión logró aprobar varias reformas constitucionales y legales para posibilitar elecciones.

En 2005 se acordaron y aprobaron VARIAS reformas constitucionales y legales para posibilitar elecciones, TODOS dialogaron en paz y cedieron algo para sumar voluntades, hoy también puede ser posible. https://t.co/UCR8zlbQJs — E. Rodríguez Veltzé (@erveltze) 18 de noviembre de 2019

Mientras tanto, el candidato de la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa planteó una ley para convocar a comicios de manera inmediata.

“Nuestra propuesta es que a través de una ley se haga una convocatoria inmediata al proceso electoral (…). Está en manos del Movimiento Al Socialismo, en la Asamblea Legislativa aprobar una ley, producto de un acuerdo nacional que convoque a esas elecciones”, señaló.

El gobierno provisional de Bolivia expresó este martes su preocupación porque el Legislativo no ha logrado fijar una sesión para tratar las normas para llamar a nuevas elecciones generales en el plazo establecido, ante lo cual anticipó que aguardará dos días antes de hacer la convocatoria por decreto.

Ha transcurrido una semana desde que la senadora Jeanine Áñez asumiera la presidencia provisional del país, con un plazo constitucional de 90 días para llamar a nuevos comicios, recordó el ministro interino de la Presidencia, Jerjes Justiniano.

«Existe preocupación porque no tenemos una ley electoral modificatoria del Régimen Electoral y eso no depende del Ejecutivo, depende del Legislativo que no puede sesionar, que no puede funcionar», señaló Justiniano.

El partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), con mayoría parlamentaria, ha convocado a sesiones este miércoles en las cámaras de Diputados y Senadores, en las que tiene la mayoría de dos tercios, para empezar a tratar el proceso para unas nuevas elecciones en el país.

Según informó AFP, manifestantes afines a Morales bloquearon rutas y chocaron con la policía antimotines este lunes para exigir la salida de la mandataria interina Jeanine Añez, en momentos en que la Iglesia católica encabeza un diálogo para convocar elecciones y pacificar Bolivia.

La policía informó del fallecimiento de un agente luego de varios días de agonía, tras haber sido golpeado por una turba en la toma de un recinto policial la semana pasada en El Alto, lo que eleva a 24 el número de muertos en casi un mes de confrontaciones. (Información VOA y DW).